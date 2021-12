– Dette kommer til å ta slutt en vakker dag, og det er viktig at vi står sammen fram til da. Fremfor alt, hvor mye vi alle bidrar til at flest mulig i verden blir vaksinert. Det blir det store vannskillet, sier statsepidemiolog Anders Tegnell til Aftonbladet.

Onsdag var han invitert av avisen til å svare på lesernes mange spørsmål om smittesituasjonen, om vaksine, omikron og hvordan fremtidsutsiktene ser ut.

Tegnell har tidligere måtte tåle hard kritikk for sin strategi og sine råd under pandemien. Allerede våren 2020 da coronaviruset for alvor traff Sverige, var Tegnell optimistisk og sa det var sannsynlig at Sverige ville oppnå flokkimmunitet.

Det skjedde ikke, og kritikken tiltok i styrke, både nasjonalt og internasjonalt.

I stedet eksploderte smittetallene i Sverige.

Høyeste dødstall i Norden



I motsetning til de nærmeste nabolandene, og mange andre europeiske land, valgte Sverige en annen, og det som viste seg å bli en farlig strategi. Med færre restriksjoner og større personlig frihet, gikk smittetallene og antall sykehusinnleggelser til himmels.

Status så langt etter 20 måneder med pandemi er 1.222.892 smittede15.151 døde i Sverige.



I Norge er tallene betydelig lavere: 300.013 smittede og 1.134 døde. I Danmark og Finland er tallene henholdsvis 529.210 smittede og 2.972 døde, og 197.476 smittede og 1.395 døde.

– En sykdom som vil være med oss, trolig for all fremtid

Statsepidemiolog Anders Tegnell mener det fortsatt er en lang vei å gå før verden har overvunnet den største kampen mot viruset, og hverdagen igjen kan normaliseres. Men han tror verden nærmer seg et veiskille.

– Det er et virus og en sykdom som vil være med oss, trolig for all fremtid, kan jeg tenke meg. Men når vi kan gå over til den fasen og se det litt mer langsiktig, vet vi ikke helt ennå. Vi har tenkt at vi ikke var så langt unna nå som mange er vaksinert. Men sykdommen byr fortsatt på problemer. Jeg tror vi må regne med at det blir slik i alle fall neste år også. Så får vi se, sier Tegnell.

– Da får viruset så lite handlingsrom at det stopper opp

Hvis hans antagelser slår til vil pandemien trolig være over i løpet av neste år.

Noe av det samme mener immunolog og medisinprofessor Anne Spurkland. Hun tror coronaviruset snart kan være i ferd med å stoppe opp, og tror at 2022 vil bli det siste året med coronarestriksjoner.

– Det er selvfølgelig ikke mulig å være sikker på noe som helst. Men min magefølelse sier at i løpet av 2022 stopper det for vår del. I løpet av neste år vil vi ha hatt to år med infeksjon og vaksinering. Til sammen får da viruset så lite handlingsrom at det stopper opp, sier Spurkland, til NRK.

– Blir bare som en vanlig forkjølelse for de aller fleste av oss

På bloggen Immunglimt skriver hun at vi etter hvert vil komme til et punkt der viruset ikke lenger har tilstrekkelig spillerom for endring før det enten fanges opp av immunforsvarets antistoffer eller svekker egen evne til å spre seg effektivt.

«Da blir SARS-CoV-2-infeksjon bare som en vanlig forkjølelse for de aller fleste av oss, og vi kommer ikke lenger til å bry oss med å sette greske bokstaver på nye varianter av SARS-CoV-2», skriver medisinprofessoren.