Svensk coronaoverdødelighet kan være misvisende

Det viser i alle fall en studie gjort av forskere ved Universitetet i Tromsø, skriver UiT Norges arktiske universitet i en pressemelding.

– En vesentlig grunn til at Sverige har høyere dødelighet i 2020 enn Norge, er at den generelle dødeligheten i 2019 var uvanlig lav, sier professor Ørjan Olsvik ved UiT.

I 2020 hadde Sverige derfor et «overskudd» av eldre, syke mennesker, viser studien som er publisert i Scandinavian Journal of Public Health.

– Derfor kan en god del av overdødeligheten i Sverige i 2020 skyldes en forskyvning av dødsfall fra året før, sier professoren.

I tillegg peker Olsvik på at Sverige har en generelt eldre befolkning enn Norge og en langt større andel mennesker over 80 år på grunn av bedre levekår under og etter 2. verdenskrig.