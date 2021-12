Ekspert gir ikke opp mysterie-flyet: Mener å vite hvor MH370 er

– Et område på 120.000 kvadratkilometer har blitt undersøkt og det er ikke som å lete etter en nål i en høystakk – det er mer som å lete etter noe mikroskopisk i en høystakk , sier den britiske luftfartsingeniøren Richard Godfrey til BBC.

Han har undersøkt flyulykken over flere år og mener han har kommet frem til et område i Sør-Indiahavet der han mener flyvraket må ligge.

Forsvant for over seks år siden

MH370 forsvant i mars 2014 mens det var på vei fra Kuala Lumpur til Beijing. Det var 239 personer om bord. Foto: Stringer / Reuters

Boeing 777-flyet med 239 mennesker om bord, de fleste fra Kina, er fortsatt ikke funnet. MH370 var på vei fra Kuala Lumpur til Beijing fredag 8. mars 2014.

Hva som egentlig skjedde om bord på flyet, er fortsatt et mysterium. Gransking av bakgrunnen til alle i mannskapet og alle passasjerene har heller ikke gitt noen klare svar.

– Jeg håper vi klarer å gi en avslutning for de nærmeste og gi noen svar til den flyvende befolkningen og flyindustrien om eksakt hva som skjedde med MH370 og hvordan vi kan forhindre noe lignende fra å skje igjen, sier Godfrey.

Sammenkoblet data

Dataene han har sammenlignet har alle vært tilgjengelige, men på forskjellige domener og ikke tidligere sett opp mot hverandre. Han kaller det en komplisert øvelse å komme frem til riktig sted.

– Ingen har tidligere hatt ideen om å kombinere satellitt-dataene fra Immarsat med Boeings ytelsesdata for flyet og sammenligne det med data om hvordan vrakdeler drifter i havet og alt dette sett opp mot WSPR, forklarer han.

WSPR uttalt som «whisper» står for Weak Signal Propagation Reporter og er en måte å kommunisere over radio basert på ekstrem svak og treg kommunikasjon.

Et havområde på 120.000 kvadratkilometer vest for Australia ble saumfart i letingen etter det forsvunnede Malaysia Airlines-flyet MH370, før Australia kunngjorde at søket etter det savnede passasjerflyet skulle innstilles etter tre års leting. Foto: Reuters / NTB scanpix.

Innenfor et område på 40 nautiske mil

Etter å ha brukt om lag et år på å tolke dataene til MH370, mener han at flyet må ha gått ned Sør-Indiahavet om lag 2000 kilometer vest for Australske Perth. Et område på om lag 40 nautiske mil i omkrets, nærmere bestemt ved sørlige breddegrad 33 og østlige breddegrad 95. Dette vil være et langt mindre område å lete i, enn de tidligere to leteaksjonene.

Godfrey tror selve flykroppen, eller de største restene av den, kan ligge på så mye som 4000 meters dyp.

Tror på nye søk

Disse langt mer presise koordinatene, kan ifølge andre luftfartseksperter BBC har pratet med, føre til at man gjenopptar en ny leteaksjon etter flyet. Men siden de beste leteforholdene er nå under den sørlige halvkules sommer, så tror de at det først vil være aktuelt med nye søk om ett år.

Flydelene som ble funnet på øya La Reunion stammer fra det savnede Malaysia Airlines-flyet MH370 som forsvant sporløst fra radaren i mars 2014. Foto: Prisca Bigot (Zinfos974 / Reuters / NTB scanpix) )

Det er fordi det tar tid å samle sammen utstyret som kan søke på slike dybder, man trolig må lete etter flykroppen ved. Så er det også et spørsmål ved hvem som skal ta regningen.

– Jeg tror trolig kinesiske myndigheter vil ta ansvaret for en ny leteaksjon for å lete etter deres ofre. Enten det eller så vil private selskaper kanskje gjennomføre søket, enten med midler fra de etterlatte eller forsikringsselskaper, sier David Gleave ved Aviation Safety Consultants til BBC.

MH370-mysteriet

Forsvinningen av MH370 utløste luftfartshistoriens største leteoperasjon i et 120.000 kvadratkilometer stort område i Indiahavet. Letingen har kostet enorme summer.

Noen få vrakdeler som med stor sikkerhet er fra flyet, er funnet på Reunion og andre øyer langs østkysten av Afrika.

Kaptein Zaharie Ahmad Shah styrtet MH370 med vilje, mener et ekspertteam. Foto: 60 Minutes.

Piloten hovedmistenkt

Det lille man har av bevis kan tyde på at piloten, Zaharie Ahmad Shah, bevisst kan ha endret både farten og flyruten for ikke å etterlate spor.

I en av rapportene etter ulykken pekes det på flere mulige forklaringer, blant annet svikt hos flygelederne, samt at kursen til Malaysia Airlines-flyet kan ha blitt endret manuelt.

Det er heller ikke utelukket at noen andre enn pilotene kan ha fått flyet ut av kurs.

Flyets «blipp» på radarene sloknet underveis fra Kuala Lumpur til Beijing. Hverken flyet, registratorer etter noen av de 239 menneskene om bord er funnet.