Enn så lenge er det ikke registrert tilfeller av omikron-smitte på Fastlands-Kina. Hongkong, som har status som «spesiell administrativ region i Kina» har så langt registrert tre smittetilfeller, skriver South China Morning Post. Tross at varianten befinner seg like rundt hjørnet er kinesiske myndigheter trygge på at deres «zero covid»-respons er den riktige veien å gå.

Kinas respons, eller manglende nye tiltak, kommer ikke som en overraskelse. Ifølge en CNN-analyse kan landets eksisterende tiltak være nettopp det som er nøkkelen til å stanse spredningen.

«Kinas omfattende zero-covid-respons har blitt kritisert om og om igjen av vesten, men dersom omikron forårsaker en ny verdensdekkende smittebølge, så er det Kina som vil klare å blokkere den» skrev den statlig-styrte kinesiske tabloidavisen The Global Times søndag.

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier at det er grunn til å være bekymret for den nye coronavarianten omikron. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: NTB

FHI bekymret

Forrige uke ble en ny variant av coronaviruset bekreftet i Sør-Afrika. Varianten, som har fått navnet omikron, vil ifølge WHO trolig spre seg til hele verden. Den har allerede spredt seg til en rekke land, og er blant annet påvist i Belgia. Flere land har valgt å stenge grensene for utenlandsreisende som følge av funnet.

Foreløpig vet vi lite om omikron, som ser ut til å være mer smittsom enn delta-varianten, også for fullvaksinerte. Det er usikkert om den medfører økt risiko for alvorlig sykdom, meddeler FHI mandag. FHI-direktør Camilla Stoltenberg er bekymret, skriver NTB.

– Ja, vi skal være bekymret. Det ser ut til at den er mer smittsom, kanskje vesentlig mer smittsom. Det er usikkert hvorvidt den gir alvorlig sykdom og hvordan vaksinene virker, sier Stoltenberg.

Verden jublet – Kina strammet inn

Da resten av verden åpnet opp i sommer og bestemte seg for å leve med coronaviruset, valgte Kina å isolere hele landet. Utenlandske reisende og studenter er nektet innreise til fastlands-Kina. De få som får tillatelse, samt kinesiske borgere som vender hjem igjen, må gå i 14 dagers karantene før de får bevege seg ute i samfunnet igjen. Karantenen kan utvides til 28 dager og en påfølgende periode hvor de vil bli overvåket, dersom lokale myndigheter ser behov for det.

«Kina er en ugjennomtrengelig festning mot spredning av virus» skriver The Global Times. Nøyaktig hvor effektiv responsen vil vise seg å være gjenstår å se. Delta-varianten forårsaket flere større utbrudd i landet, til tross for de stengte grensene.

(Saken fortsetter under bildet).

Bildet, som er tatt gjennom et kikkehull fra et hotellrom, viser en person som desinfiserer gangen i et av Kinas karantenehotell. Foto: AP/NTB / Andy Wong

– Kina kan håndtere enhver variant

Zhang Wenhong, en kinesisk ekspert på smittsomme sykdommer og en av landets største stemmer gjennom pandemien, mener at den nye varianten ikke vil påvirke Kina noe særlig og tror landets eksisterende tiltak er nøkkelen.

– Med vår respons er Kina i stand til å håndtere enhver variant, skrev Zhang på sosiale medier søndag. Ifølge eksperten har landet ingen planer om å innføre nasjonale tiltak, og velger å holde fast ved «zero covid»-responsen.

Ifølge CNNs analyse kan landets myndigheter se seg nødt til å forsvare valget i behov for støtte fra befolkningen dersom resten av verden velger å innføre strenge nasjonale tiltak i tillegg til innreiserestriksjoner.

Landets regjering, med president Xi Jinping i spissen, har frontet «zero covid» som bevis på at deres fungerende system sammenlignet med USA. I tillegg er landet avhengig av å holde smitten i sjakk i frykt for økonomiske konsekvenser dersom større smitteutbrudd oppstår.

– Reell sjanse for et kolossalt utbrudd

Ifølge en studie gjennomført av Peking University kan Kina stå overfor 630.000 daglige smittetilfeller dersom «zero covid» dumpes og innreiseforbudet løftes. I studien tok forskerne utgangspunkt i tiltakene USA, Storbritannia og Frankrike benytter seg av.

– Våre funn tilsier en reell sjanse for et kolossalt utbrudd som utvilsomt vil medføre en byrde vårt helsevesen ikke kan bære. Funnene står som en lysende varsellampe, og per dags dato kan vi ikke slippe opp, står det i rapporten.

Ifølge forskerne er landet avhengig av mer effektive vaksiner og fungerende behandling før de kan legge «zero covid» bak seg. Den kinesiske epidemiologen Wu Zunyou ber myndighetene om å minst holde grensene stengt gjennom vinteren og inn i våren.