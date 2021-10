I et intervju med det populære TV-programmet «60 Minutes», som gikk på luften søndag, beskriver Saad Aljabri, et tidligere medlem av Saudi-Arabias etterretning, hvordan prinsen planla å drepe sin egen onkel, den daværende kongen.

– Han ville drepe kong Abdullah, og ba om å få en spesiell type ring injisert med gift tilsendt fra Russland.

«Det er nok at jeg tar ham i hånda, så er han ferdig», skal Mohammed bin Salman ha sagt til sitt søskenbarn Mohammed bin Nayef i 2014, ifølge Aljabri.

Salmans vei til tronen

Få måneder senere døde kong Abdullah. Han hadde i utgangspunktet utnevnt Nayef bin Abd al ‘Aziz Al Sa’ud til sin tronarving, men bare åtte måneder etter utnevnelsen døde Nayef. Slik ble den avdøde kongens halvbror, Salman bin Abd al-Aziz Al Sa'ud, landets nye konge og hans sønn Mohammed bin Salman ble landets nye kronprins.

Aljarbi, det tidligere etterretningsmedlemmet, rømte til Canada i 2017 og har siden levd i eksil der. I årene før han forlot landet hadde han hatt flere sentrale roller i Saudi-Arabia, deriblant som utenriksminister og mangeårig rådgiver for den avsatte kronprinsen Muhammed bin Nayef, som har sittet i arrest siden 2017 på ordre fra kronprins Salman.

(Saken fortsetter under bildet).

Saad Aljarbi bor i eksil i Canada. Foto: Aljabri family/AFP/NTB

«De drepte ham, og du er øverst på lista»

To av Aljarbis voksne barn, Sarah og Omar, sitter fengslet i Saudi-Arabia, og Aljarbi hevder at Salman ved flere tilfeller har sendt etterretning til Canada i forsøk på å drepe ham. Advarselen skal ha kommet få dager etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi ved det Saudiarabiske konsulatet i Istanbul i oktober 2018.

Journalisten Jamal Khashoggi ble drept på Saudi-Arabias konsulat i Tyrkia i 2018. Foto: AFP/NTB

– De ba meg «holde meg unna alle saudiarabiske oppdrag i Canada og å ikke besøke konsulatet eller ambassaden». Jeg spurte hvorfor, og de svarte at «de har partert en person. De drepte ham, og du er øverst på den listen», forteller Aljarbi.

Kanadiske myndigheter sier til «60 Minutes» at de klar over at det finnes tilfeller hvor utenlandske krefter har forsøkt å forfølge og true personer som bor i Canada, men de ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, skriver CNN.

Ber USA om hjelp

Saudiarabiske myndigheter ønsker ikke å kommentere saken, men landet ambassade i Washington påpeker at Aljarbi er et diskreditert tidligere medlem av myndighetene.

– Saad Aljabri har lang historie med å fabrikere historier for å fjerne fokuset fra sine egne økonomiske kriminelle handlinger, som til sammen utgjør flere millioner dollar, skriver ambassaden i en melding til CBS.

Aljarbi står fast ved at intervjuet ikke er et forsøk på å distrahere, men et ønske om å be amerikanske myndigheter om hjelp på vegne av sine barn. Det bilaterale samarbeidet mellom USA og Saudi-Arabia strekker seg tilbake til 40-tallet, og landene har offisielt vært allierte siden 1951. Aljarbi håper at USA kan bruke relasjonen til å få barna sine ut av arrest og ut av Saudi-Arabia.

– Jeg ber det amerikanske folk og amerikanske myndigheter om være så snill og hjelpe meg å få barna mine løslatt slik at de kan få livene sine tilbake, sa Aljarbi under intervjuet.

Ifølge den tidligere utenriksministeren utgjør kronprinsen er trussel for flere land, deriblant USA.

– Han er en livsfarlig psykopat som utgjør en trussel for sitt folk, USA og resten av verden, sier Aljabri.

Amerikanske myndigheter har ikke kommentert Aljarbis bønn om hjelp.