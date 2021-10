Det var en søndag i midten av august at ekteparet John og Ellen tok med seg sin ett år gamle datter Miju og familiehunden Oski for å gå tur i Sierra National Forest i delstaten California i USA. Ifølge venner var paret svært turvante og tok ofte med seg den lille jenta si ut på tur.

– John elsket å vise og fortelle Miju om all slags planter og dyr. Hun forsto det ennå ikke, men han ville likevel forklare alt til henne, forteller Sidney Radanovich, en venninne av paret til Fox2 Detroit.

Funnet død med datteren i armene

17. august skulle det imidlertid gå forferdelig galt. To dager etter at familien la ut på tur skrev parets venn Steve Jeffe et innlegg på Facebook. «Vær så snill og ta kontakt hvis noen har hørt fra John Gerrish og Ellen Chung». Få timer senere mottok han den tragiske beskjeden. Hele familien var funnet omkommet.

John Gerrish ble funnet halvveis sittende langs en tursti med datteren på fanget og hunden liggende ved siden av. Litt lenger opp langs stien ble kona Ellen Chung funnet. Ingen hadde synlige skader.

Etterforskerne mistenkte lenge at familien kunne ha omkommet som følge av CO 2 -forgiftning fra gruvene i området, eller som følge av de giftige algene som tidligere var blitt oppdaget i elven like ved funnstedet. Men den innledende obduksjonsrapporten og blodprøvene avkreftet denne teorien.

– Verken vi eller etterforskere ellers i landet har sett noe lignende. Det er svært uvanlig å finne en hel familie og hunden deres, som alle tilsynelatende var friske og i god form, omkommet uten noen synlige skader. Ingen skuddsår, ingen blåmerker, ingenting, sa politisjef Kristie Mitchell til CNN i september.

Obduksjonsrapporten er klar

Nå, to måneder etter dødsfallene fant sted, er den endelige obduksjonsrapporten klar og etterforskerne mener å vite hva som tok livet av familien. Mariposa County Sheriff's Office kunngjorde under en pressekonferanse rett før helgen at familien og hunden Oski omkom som følge av hypertermi og dehydrering.

Hypertermi, eller heteslag, er en livstruende tilstand karakterisert ved forhøyet kroppstemperatur på over 40 grader, vanligvis kombinert med lavt blodtrykk og nedsatt bevissthet. Selv om obduksjonsrapporten gir mer klarhet i den mystiske hendelsen, så karakteriserer etterforskerne dødsfallene som svært usedvanlige, skriver People magazine.

– Dette er første gang på 20 år i Mariposa at jeg blir vitne til at noen dør som følge av hypertermi, sier lensmann Jeremy Briese.

I dette området av Sierra nasjonalpark ble familien funnet omkommet. Foto: Craig Kohlruss / The Fresno Bee/AP/NTB

Mistenkte forgiftning

Området var lenge stengt for ferdsel i frykt for både CO 2 -forgiftning og algeforgiftning. Bare uker før familien ble funnet omkommet hadde det blitt satt opp plakater som advarte mennesker og hundeeiere mot algene oppdaget i elven.

«De giftige algene kan være farlige for mennesker og dyr», skrev The California Department of Fish and Wildlife 13. juli. Folk ble advart mot å bade og drikke fra elven.

Under pressekonferansen før helgen kunngjorde politiet at de ikke tror at familien eller hunden har fått i seg vann fra elven. Det ble funnet flere drikkeflasker liggende blant familiens saker, men det ble ikke funnet spor av blågrønnalger i vannet i flaskene, som trolig er springvann.

– Å miste én er tungt, å miste alle kan ikke beskrives

Politiet videreformidlet en uttalelse fra småbarnsfamiliens nærmeste.

– Tapet av et familiemedlem er smertefullt, men å miste alle sammen, og spesielt vår lille Miju, er en smerte så sterk at den ikke kan beskrives, sa politiet under pressekonferansen.

Usikkerheten og spekulasjonene rundt dødsfallene ble en ekstra stor belastning for familien. Politiet sto lenge uten svar å gi, og mistenkte blant annet selvmord og lynnedslag før de til slutt fikk svaret.

Paret hadde forelsket seg i Mariposa-området og hadde flyttet dit rett før den tragiske hendelsen fant sted. De ønsket å oppdra datteren sin i et rolig naturområde, og forlot derfor storbyen San Francisco. Gerrish hadde fått jobb som ingeniør i området og Chung skulle jobbe som yoga-instruktør. Få uker senere ble hele familien funnet omkommet.