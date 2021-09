Enorm gullskatt fra 500-tallet oppdaget på Jylland i Danmark

Det er mye som tyder på at funnstedet har vært en del av et tidligere maktsenter.

– Bare et medlem av den absolutte toppen av samfunnet har klart å samle en skatt som den som finnes her, sier forskningssjef i Vejlemuseerne, Mads Ravn, i en pressemelding.

Det er foreløpig ikke kjent hvorfor den velstående eieren valgte å begrave gullet akkurat her.

Hadde skaffet seg metalldetektor



Finneren, Ole Ginnerup Schytz, hadde akkurat anskaffet seg en metalldetektor da han gjorde sine første undersøkelser på eiendommen til en tidligere klassekamerat.

Etter kun få timers leting fant han det som allerede nå omtales som en av Danmarks største gullskatter.

Den ett kilo tunge gullskatten er en av de aller største gullskattene i danmarkshistorien. Arkeologer regner med at skatten ble gravd ned for om lag 1.500 år siden.

Runeinnskrifter

Skatten inneholder flere antikke smykker, blant annet flere store, dekorerte medaljonger, såkalte bracteates, på størrelse med fat. Det er også funnet flere romerske mynter.

Funnstedet er lokalisert i nærheten av Jelling på Jylland. Ifølge museet ble skatten begravet i et langhus i jernalderen.

Det var en hobbyarkeolog med metalldetektor som først kom over nedgravde skatten i desember. Foto: Konserveringscenter Vejle

Drøyt åtte måneder etter at skatten ble funnet startet museet med utgravinger i forrige uke.

Noen av skattene har motiver og runeinnskrifter som kan referere til datidens herskere, og som gir indikasjoner på dyrking av nordisk mytologi.

Global klimakatastrofe



Mange av Skandinavias største gullfunn stammer fra midten av 500-tallet, da askeskyen fra et stort vulkanutbrudd i år 536 etter Kristus skapte en global klimakatastrofe som pågikk i flere år.

Ifølge mange forskere førte klimakatastrofen til at datidens innbyggere i Danmark forkaste de gamle herskerne og gravde ned mye gull i denne perioden, trolig for å hindre at de verdifulle skattene kom på fiendens hender.

Det er ifølge Vejlemuseerne funnet mer enn 40 kilo gull fra jernalderen, men både størrelsen, mengden og de tekniske detaljene til den siste gullskatten, er unike.