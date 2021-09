Tirsdag gikk USAs president Joe Biden på talerstolen og erklærte slutten på USAs 20 år lange okkupasjon av Afghanistan. Det siste amerikanske flyet hadde forlatt Kabul, og nesten alle amerikanerne er hentet ut av landet. Nesten.

Det var nettopp dette Meghan McCain, datter av den avdøde senatoren John McCain, reagerte på da hun tok til twitter få minutter etter at Biden gikk av talerstolen, skriver New York Post.

– Ikke til å kjenne igjen

– Dette er svært vanskelig for meg å si, for jeg trodde oppriktig at jeg kjente Joe Biden, mannen som hjalp meg gjennom sorg og smerte. Men den mannen jeg nettopp så tale på TV, er ikke til å kjenne igjen. Gud hjelp landet vårt, og hjelp amerikanerne vi forlot i Afghanistan, skriver Meghan McCain på Twitter.



Joe Biden og tidligere senator John McCain var nære venner i flere tiår. Foto: Sergei Chuzavkov / AP/NTB

36-åringen, som var en kollega av Biden ved Capitol Hill i mange år, stiller spørsmål ved om Biden-administrasjonen oppriktig tror at vedtaket er gjort i ønske om å «vende tilbake til normalt».

– Like kaotisk som Trump, bare på en annen måte

– Dette er like kaotisk som Trump, bare på en annen måte. USA, landet vårt og ikke minst militæret vil ikke tåle fire år til med dette, skriver McCain.

36-åringen ga uttrykk for at det sitter langt inne å ta til ordet mot Biden, som var en nær venn av faren hennes John McCain i en årrekke.

De ble venner på 70-tallet, til tross for at de ofte kolliderte politisk. Blant annet angående Balkan-krigen, hvor Biden ønsket at USA skulle invadere, noe McCain var sterkt imot, skriver Time magazine.



Biden tørket tårer under talen i begravelsen til sin mangeårige venn John McCain. Foto: Jae C. Hong / AP/NTB

McCain døde 24. august 2018 etter lengre tids kreftsykdom, og under den tidligere senatorens begravelse bar Biden kisten.

– Jeg har talt i flere begravelser, men denne, den er tung. For meg har John bestandig vært en bror, sa Biden da han talte under McCains begravelse i 2018.

Ta ansvar, eller gå av

Meghan McCain, som er republikaner, gikk ofte ut mot tidligere president Donald Trump, og ga uttrykk for å være lettet da Biden gikk av med seieren i fjor.

«Ja, jeg er republikaner, men først og fremst er jeg amerikaner. Det finnes bare én verdig kandidat i dette løpet, og det er Joe Biden» skrev McCain på twitter i fjor.

Nå ber hun presidenten om å ta ansvar, eller gå av.