Det var januar 1945, og innbyggerne i den polske landsbyen Chojnice visste ikke at krigen snart skulle være over. I det nazi-okkuperte området bodde polske Irina Szydlowska sammen med sin fire år gamle sønn. 26-åringen var en del av en hemmelig motstandsgruppe, og 14. januar ble hun arrestert av Gestapo. Dager senere, med nazi-regimets fall rett rundt hjørnet og sovjetiske soldater på vei inn, ble 26-åringen og flere hundre andre personer fraktet inn i et skogsområde utenfor landsbyen som ligger i nordlige Polen. Hennes fire år gamle sønn så henne aldri igjen, og hvor kroppen hennes ble av har vært et mysterium til nå.

Sporløst forsvunnet

Vitner fra Chojnice beskrev at store mengder røyk veltet over det enorme skogsområdet i tre dager etter at Szydłowska og medfangene vandret ut i skogen. Det ble derfor konkludert med at de flere hundre personene ble henrettet og brent, men det skulle gå over 70 år før asken og restene etter massakren ble funnet.

Nylig fant en gruppe arkeologer smykker, kulehylstre og over ett tonn brente beinrester som viser seg å stamme fra mennesker.

– Vi visste at ofrene lå begravet her et sted, men ingen visste nøyaktig hvor, sier arkeolog Dawid Kobialka ved Polish Academy of Science til Science Magazine. Kobialka er en del av forskerteamet som har lett etter massegraven i skogsområdet som har fått kallenavnet «dødens dal». De fulgte vitnebeskrivelser og brukte laserskanning for å finne stedet.

(Saken fortsetter under bildet)

Her jobber forskerteamet i «dødens dal». Fra venstre ser man Anna Kobiałka, Dawid Kobiałka og Filip Wałdoch. Foto: Polish Academy of Science

Vokste opp ved «dødens dal»

Kobialka er oppvokst i Chojnice, få hundre meter fra skogen og myrene kjent som «dødens dal». De vokste opp vel vitende om at flere hundre mennesker hadde blitt drept like i nærheten, og i voksen alder bestemte Kobialka seg for å komme til bunns i saken.

– Jeg var overbevist om at en slik hendelse etterlater seg spor, sier Kobialka.

Han og forskerteamet tok en dypdykk i all dokumentasjon om okkupasjonen av området og hendelsene som fant sted under krigen. De intervjuet overlevende, blant annet gjenlevende som mistet foreldrene sine i massakren. I tillegg fikk de tilgang til bilder tatt av allierte styrker ved krigens slutt, hvor de kunne se et utbrent område og en grop som ikke lenger er synlig den dag i dag.

I juli kom gjennombruddet.

– Som tatt ut av en skrekkfilm

I massegraven fant forskerne ringen til 26 år gamle Irina Szydłowska. De klarte å identifisere den takket være den inngraverte teksten i ringen. Foto: Polish Academy of Science

Ved bruk av metalldetektor klarte forskerne å finne en større mengde kulehylstre og mansjettknapper. I tillegg fant de en ødelagt klokke som hadde stanset et par minutter over klokken 17:00. Blant gjenstandene fant de gifteringen til 26 år gamle Irina Szydlowska, som kunne identifiseres basert på den inngraverte teksten i ringen. Kort tid etter fant de levningene til det de tror er flere hundre mennesker. Å få det over 70 år lange mysteriet oppklart ble en tøff opplevelse for Kobialka.

– Jeg er en erfaren arkeolog, men jeg har aldri sett noe lignende. Det var rett og slett som tatt ut av en skrekkfilm, sier arkeologen.

Nå håper forskerne på å kunne identifisere noen av ofrene, før de med omhu blir fraktet tilbake til sitt siste hvilested i «dødens dal».