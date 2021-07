Det var tidligere denne uken at 25 jagerfly av typen Lockheed Martin F-22 Raptor lettet fra flere militærbaser i Alaska og Hawaii og satte kursen vestover.

– Vi har aldri sendt så mange raptorer ut på tokt sammen i stillehavetsområdet, sier generalen for USAs luftvåpen Kenneth S. Wilsbach til CNN.

F-22 er et femtegenerasjons kampfly, og anses som verdens mest avanserte jagerfly, med stealth-egenskaper designet for å kunne gå ubemerket hen. Å sende et stort antall F-22 på vingene sender en «klar og øyeblikkelig beskjed til Kina» i en tid hvor situasjonen mellom stormaktene er anspent, forklarer analytiker Carl Schuster til CNN.



USA viser muskler med superflyet F-22. Foto: Ina Fassbender / Reuters/NTB

– Flyvåpenet får vist at de har evnen til å sende flere femtegenerasjonsfly opp i luften på kort tid enn mengden fly Kina har totalt, forteller Schuster.

Det kinesiske flyvåpenet har mellom 20 og 24 operative femtegenerasjonsfly i sitt arsenal, men Schuster påpeker at de er i ferd med å ruste opp. Til sammenligning har USA 180 F-22, hvor om lag halvparten er operative samtidig grunnet vedlikehold. USA har altså sendt en fjerdedel av sine operative fly ut på tokt.

Grunnet flyets stealth-egenskaper er F-22 sannsynligvis blant de første våpnene til å bli tatt i bruk dersom en konflikt skulle oppstå.