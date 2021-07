To av fem australiere tror Kina kommer til å angripe landet

Dette viser en undersøkelse foretatt av analysebyrået The Australia Institute.

Undersøkelsen viser at nesten like mange australiere regner med at Kina kommer til å angripe Australia, enten snart eller én eller annen gang, som taiwanesere tror at Kina vil invadere Taiwan: 42 prosent mot 51 prosent.

Over 60 prosent av innbyggere både i Australia og Taiwan ser på Kina som et aggressivt land. Samtidig tror mange flere australiere - 13 prosent mot 4 prosent - at Kina vil innta Taiwan-øya med makt.

– Gitt Australia og Taiwans historiske og geografiske forskjeller, er det forbløffende at australiere frykter Kina mer enn Taiwan gjør, sier analytiker Allan Behm, medforatter av studien, i en pressemelding.

– Ikke i Australias interesse



Behm mener at mange i Australia hausser opp mot en konflikt med Kina, og ikke helt forstår hva en krig med Kina vil innebære.

– Heldigvis viser denne spørreundersøkelsen tross alt er de fleste australiere enige om at det å sette Australia på en vei mot krig mot Kina ikke er i vår interesse, sier Behm.

Melissa Conley Tyler, medforatter og forskningsassistent ved Universitetet i Melbourne er også forbauset over at australiere frykter en kinesisk invasjon av deres hjemland nesten like mye som taiwanesere.

– Det er tvilsomt at det finnes en militærstrateg i verden som er enig i denne vurderingen, noe som setter spørsmålstegn ved hva som er kilden til denne frykten, sier hun.

Kinas interesser



Kinas forhold til statene i Stillehavet er noe anstrengt. For det første legger Kina krav på 90 prosent av Sørkinahavet, tett opp til kysten til Vietnam, Malaysia og Filippinene.

Dessuten ser Kina på Taiwan som en del av Kina, er fast bestemt på å forene øya sammen med fastlandet. Kina ser på alle protester utenfra som et forsøk på å «innblanding i kinesiske interne anliggender».

Tidligere denne måneden uken reagerte Kina kraftig på at Japan mente et kinesisk angrep på Taiwan vil sees på som en trussel mot japansk sikkerhet, og at de ville aktivere sine selvforsvarsstyrker. Kina liker heller ikke når Japan omtaler Taiwan som et «land».

– Australia er sykt



Australias tidligere forsvarsminister, Christopher Pyne, sa i en tale i april at Kina er «selvsikker, kapabel, og ikke sjenert med tanke på å vise det».

– Sannsynligheten for en kinetisk krig i Stillehavet er mye høyere enn når jeg var i regjeringen, sa han.

– Ikke en cyberkrig, med en virkelig en, som innebærer tap av liv. Dette er noe som du og jeg blir muligens nødt til å konfrontere i løpet av de neste 5 til 10 årene, understreket Pyne.

Den nåværende forsvarsministeren Peter Dutton fulgte opp med at en konflikt over Taiwan ikke kan utelukkes.

Den kinesiske regjeringen svarte senere i april at Australia er «sykt og må ta medisin».