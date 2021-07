Vektskålen tipper i Kinas retning: – Krisen er større enn noen gang før

I juni fløy 28 kinesiske militærfly inn i Taiwans sikkerhetssone og ble dermed den største kinesiske luftkrenkelsen mot øystaten siden myndighetene begynte å rapportere om slike hendelser. Nå advarer Japan mot den stadig mer spente situasjonen i området.

– Det er høyst nødvendig at vi følger nøye med på situasjonen. Krisen er større enn noen gang før, skriver Japans forsvarsdepartementet i sin årlige rapport. Ifølge CNN rangerer landet Kina som sin største trussel i ferske rapporten.

En «Alvorlig sikkerhetstrussel»

Kinas stadig økende tilstedeværelse rundt Taiwan er til stor bekymring for japanske myndigheter, siden staten ligger relativt nært de japanske øyene Okinawa. Kinas president Xi Jinping annonserte nylig håndfaste planer om innlemme Taiwan under kinesisk styre. Landet er offisielt en del av Folkerepublikken Kina, men har egen regjering under president Tsai Ing-wen. I juni erklærte Kina USA som en «alvorlig sikkerhetstrussel», da amerikanske krigsskip inntok Taiwanstredet som skiller Taiwan fra fastlandskina.

Japans tidligere statsminister og nåværende finansminister Taro Aso mener at Japan burde stille seg bak USA og forsvare Taiwan mot potensielle provokasjoner fra Kina.

(Saken fortsetter under bildet)

Taiwans president Tsai Ing-wen går sammen med utenriksminsiter Lai Ching-te etter innsettelsessermonien i 2020. Foto: Taiwan Presidential Office/AP/NTB

Teknologikappløpet og klimaendringer

I tillegg til situasjonen i Øst-Asia peker Japan på teknologirivalriet mellom Kina og USA, hvor de mener at konkurransen tilsynelatende beveger seg i Kinas favør. De peker spesielt på utviklingen av halvledere, kunstig intelligens og kvanteberegninger som hovedkappløpene.

Mange land, Japan inkludert, er like avhengig av handel fra Kina som de er fra USA, noe Japan mener er grunn til bekymring nå som utviklingen ser ut til å gå raskere i Kina.

For første gang har Japan inkludert klimaendringer som en av landets største sikkerhetstrusler. Myndighetene frykter at klimaflukt vil resultere i mer konkurranse om de levelige områdene man blir sittende igjen med. I tillegg tror de også at issmeltingen vil kunne medføre til økt militær tilstedeværelse i flere områder, som for eksempel Arktis.