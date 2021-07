Vicky Ward har tidligere jobbet i CNN og Vanity Fair, samt skrevet flere bøker opp gjennom årene. Hun har også dekket Epstein-saken i to tiår.

Nå lanserer hun podcast om saken, som skal hete «Chasing Ghislaine».

Den vil handle om den dømte Epstein og hans påståtte medskyldige, Ghislaine Maxwell, skriver Page Six. Epstein ble pågrepet sommeren 2019, siktet for menneskehandel og misbruk av mindreårige. Han ble funnet død på fengselscellen en måned senere.

Eksklusivt materiale

Episodene vil inkludere Wards tidligere intervjuer med Epstein som aldri er blitt publisert før.

– Du kommer til å høre Jeffrey Epstein fra graven, forteller Ward ​​om sine eksklusive samtaler med Epstein.

Ward har mistet kassettene, så skuespillere vil gjenoppta samtalene fra transkripsjonene, opplyser Page Six.

Lytterne vil også høre vitnesbyrd fra over 20 personer tilknyttet Epstein.

– Etterlot seg spor

Det informeres også om at Ward skal ta for seg Epsteins tidligere kjæreste, Ghislaine Maxwell i podcasten, som en måte å fordype seg i hans verden.

– Jeg har mange timer med samtaler, og det jeg skjønte tjue år senere var at han, som alle narsissistiske sosiopater, etterlot seg spor jeg ikke fanget opp før nå, fortsetter Ward.

Maxwell, som er anklaget for å ha rekruttert tenåringsjenter for Epstein, venter nå på at rettssaken skal begynne.

Ghislaines rolle som inngangsport

Podcasten vil fokusere på Epsteins autoritet, møter som foregikk i private rom og den internasjonale makten som de fleste av oss ikke var klare over, men som Ghislaine visste om. Det handler altså om hennes rolle som inngangsport til den verden, forteller Ward.

Podcasten vil være tilgjengelig 15. juli på Audible, og er produsert av den prisbelønnede forfatteren James Patterson. Det kommer også en tre-timers dokumentar på Discovery Plus, som viser Wards etterforskningsarbeid og forberedelser til podcasten. Opptakene filmet hun hjemme hos seg selv på grunn av coronarestriksjonene.

Se video: Dette er Epstein-saken: