Maxwell avviser å ha sett noe upassende hos Epstein

– Jeg så aldri noe upassende adferd mellom mindreårige og Jeffrey noen gang , sa Ghislaine Maxwell kontant i sitt vitnemål fra en sivil rettssak i 2016 ifølge BBC.

Maxwell, ble i sommer ble pågrepet tiltalt for å ha rekruttert mindreårige jenter helt nede i 14-årsalderen til nå avdøde Epstein.

Hun og advokatene hennes har lenge kjempet for å hindre at vitnemålet og rettsdokumentene fra 2016 ble offentliggjort, men tidligere denne uken avgjorde en domstol at det fikk de ikke medhold i.

Rekrutterte sexslaver

Derfor ble hennes over 400 sider lange vitnemål fra 2016 frigitt, og der hevder hun at hun ikke hadde kjennskap til at Epstein hadde sex med mindreårige jenter. Hun avviser også at det var mindreårige jenter på Epsteins øy eller at det var noe transport av jenter dit som kan kobles til prostitusjon, etter det hun kjente til.

Det sivile søksmålet var mellom Maxwell og Virginia Giuffre. Sistnevnte er blant ofrene som har anklaget Epstein for seksuelle overgrep mot henne mens hun var mindreårig. Giuffre anklager Maxwell for å ha rekruttert henne til å bli finansmannens massør og at hun ble holdt som sexslave. Giuffre hevder at Maxwell også skal ha vært delaktig i overgrepene.

– Ikke ansvarlig for hva Jeffrey gjør

I vitnemålet avviser Maxwell alle anklager og hevder at hun hjalp Epstein med bemanning i hjemmet hans og ansatte folk til «skikkelige jobber» som gartnere, kokker og treningsinstruktører. Ingen av de hun ansatte skal ha vært mindreårige, ifølge vitnemålet hennes.

– All den tid jeg var i huset, jeg så aldri, hørte, ble vitne til, eller ble fortalt om noen slike aktiviteter, der noen var i nød. Det ble aldri rapportert til meg av ansatte eller noen andre, hevder hun i vitnemålet og kaller Giuffre en løgner og en «motbydelig fantasist».

– Jeg hadde et kontor med en dør som var lukket, og jeg arbeidet der inne. Jeg er ikke ansvarlig for hva Jeffrey gjør, og jeg følger ikke alltid med på hva som foregår i huset, sa Maxwell.

Risikerer 35 år i fengsel

Giuffre hevder også at Maxwell arrangerte sexmøter for henne med britiske prins Andrew i sitt hus i London.

Maxwell, som risikerer opp mot 35 år i fengsel dersom hun blir dømt, er også anklaget for å ha tatt del i det angivelige misbruket av mindreårige.

– Jeg har aldri hatt sex uten samtykke med noen, noensinne, noe sted, sa hun i vitnemålet.

Epstein var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner da han ble funnet død i en fengselscelle i New York i august i fjor. Rettssaken mot Maxwell er berammet til juli 2021.

