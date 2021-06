Det var fredag 11. juni mellom klokken 11.08 og 11.42 at to russiske kampfly av typen SU-30-fly ble observert over dansk luftrom i nærheten av Christiansø og Bornholm, bekrefter det danske Forsvarsministeriet.

Danske F-16-fly gikk umiddelbart på vingene i et forsøk på å avskjære og forfølge russerne, men til tross for flere advarsler om at de var på vei inn i dansk luftrom, fortsatt de den ulovlige flyvningen.

– Uakseptabelt

– Det er veldig sjeldent at vi ser denne type krenkelser av dansk luftrom, og hele to tilfeller på samme dag må sies å være alvorlig. Det skal ikke herske tvil om at det er uakseptabelt med denne type krenkelser, sier den danske forsvarsministeren Trine Bramsen (S) til Ekstra Bladet.

Hun omtaler krenkelsene som svært alvorlig.

Overflyvningene skjedde ikke på et tilfeldig tidspunkt, men samtidig som Nato gjennomfører sin årlige flåteøvelse «Baltops» i Østersjøen.

Her trener nærmere allierte 40 krigsskip, 60 fly og 4.000 soldater fra 18 land sammen på forsvar av Nato-lands sjø-, luft- og landterritorium.

Forfulgte B52-fly i Østersjøen

Det er ikke første gang Russland krenker dansk suverenitet. I august i fjor ble et amerikansk B52-fly forfulgt av et russisk kampfly over Østersjøen og videre inn over Bornholm, også da i forbindelse med en større Nato-øvelse.

Ifølge det danske forsvarsdepartementet har den russiske militære flyaktiviteten blitt stadig mer aggressiv, og russiske krigsfly observeres oftere enn før tett innpå dansk luftrom.

– Navigasjonsfeil eller bevisst provokasjon?

– Vi er selvfølgelig veldig opptatt av hvordan dette kunne skje. Er det snakk om en navigasjonsfeil eller en bevisst provokasjon. Det kommer vi selvfølgelig til å undersøke nærmere, sier forsvarsminister Trine Bramsen.

Utenriksminister Jeppe Kofod (S) har nå innkalt den russiske ambassadøren til et møte med dansk UD for å få en forklaring på de siste krenkelsene.

Danmark har også orientert sine Nato-allierte om hendelsene over Christiansø og Bornholm.

