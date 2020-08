Militære eksperter: Russland simulerte angrep på Sverige

– Dette er ingen øvelse, ingen beredskapskontroll, men en skarp innsats, sa innsatssjefen, viseadmiral Jan Thörnqvist, til Aftonbladet.

Da hadde Sverige utplassert bakkestyrker på Gotland, skjerpet overvåkingen av eget territorium og sendt sine jagerfly på vingene for å møte den omfattende russiske aktiviteten i Østersjøen.

6.000 kampklare russiske soldater



På dette tidspunktet hadde svensk etterretning innhentet informasjon om at minst tre russiske landgangsfartøy og anslagsvis 6.000 russiske kampklare soldater var i farvannet utenfor kysten Sverige.

Ifølge Dagens Nyheter var de tre russiske krigsskipene av Roputsja-klassen i farvannet øst for Gotland tirsdag. Øvelsen foregikk parallelt med den spente situasjonen i Hviterussland.

Russiske myndigheter har omtalt øvelsen «Ocean Shield» som defensiv, men ifølge militæranalytikere er dette neppe tilfelle. Tvert imot hadde den tydelige offensive trekk sammenlignet med tilsvarende øvelser i samme område.

– Kan tyde på et overraskelsesangrep

Svenske kampfly ble satt inn for å overvåke den russiske øvelsesaktiviteten i Østersjøen tidligere denne uken. Foto: Tt News Agency / Reuters

– Den offensive karakteren og det faktum at den russiske flåten raskt etablerte kontroll til sjøs kan tyde på et overraskelsesangrep mot Nato, eller et angrep mot et nøytralt land med en betydelig marinestyrke, mest sannsynlig Sverige, skriver den belgiske marinenalytikeren Frederik Van Lokeren i en ny analyse.

Forsvarsminister Peter Hultqvist sa tirsdag at den raske svenske responsen er et kraftig signal til Russland om at Sverige er forberedt dersom det blir nødvendig.

– Vi er ikke naive på noen måte, vi har jo sett utviklingen over tid. Det vi nå gjør med denne øvelsen, som forsvaret gjennomfører og vi markerer støtte til, er jo å sende signaler både til våre partnere og den russiske siden om at vi står opp for svensk integritet og suverenitet, uttalte forsvarsministeren.

– Vårt territorium er av ekstraordinær betydning for Nato

Han viste til at den militære aktiviteten i Østersjøen ikke har vært større siden den kalde krigen.

Den svenske forsvarseksperten Jörgen Elfving deler oppfatningen om at Russland trolig simulerte et overfallsangrep mot Sverige, skriver Aftonbladet torsdag.



– Faktum er at dersom det oppstår en krise i Baltikum, så er vårt territorium av ekstraordinær betydning for Nato når det gjelder utplassering av kampstyrker i Baltikum. Vi har en vertslandavtale med Nato, og den uoffisielle oppfatningen i Russland er at Sverige er et kryptomedlem av Nato, minner Elfving om.

Det svenske forsvaret anser likevel faren for angrep mot Sverige som lav.

