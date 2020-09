– De russiske pilotene krysset nesepartiet på B-52 flere ganger og forårsaket turbulens, noe som begrenset flyets evne til å manøvrere, heter det i en uttalelse fra US Air Forces in Europe og Air Forces Africa Public Affairs.

Hendelsen inntraff da flyene beveget seg over internasjonalt farvann i Svartehavet sist fredag.

Samme dag gjennomførte Nato en storstilt fellesøvelse i til sammen 30 land. Ett av målene med øvelsen var å koordinere innsatsen mellom USAs prestisjefly og allierte luftstyrker, og vise omverdenen at alliansen står samlet og er kampklar.

– Øker potensialet for kollisjoner

Ifølge amerikanerne var den nærgående flyvningen fra de russiske kampflyene uprofesjonell og forbundet med stor risiko.

– Handlinger som dette øker potensialet for kollisjoner. Det er unødvendig og strider mot internasjonale flyregler, uttaler general Jeff Harrigian, leder for de amerikanske luftstyrkene i Europa og Afrika, skriver CNN.

Det amerikanske forsvaret reagerer spesielt på at de russiske krigsflyene valgte å gå aggressivt til verks i internasjonalt luftrom.

– Vi forventer at de skal operere innenfor internasjonale standarder som er satt for å sikre sikkerhet og forhindre ulykker. De truet flysikkerheten til de involverte flyene, advarer generalen.

– En alvorlig krenkelse av luftrommet

Her sneier det russiske jagerflyet noen titalls meter unna et amerikansk B-52-fly. (Skjermpdump fra CNN).

Samme dag fant nok en alvorlig hendelse sted, også denne gang var et B-52-fly involvert.

Ifølge Natos Allied Air Command skal et russisk kampfly ha krenket dansk luftrom da det fulgte og overvåket B-52-flyets bevegelser.

Episoden fant sted da det russiske jagerflyet forsøkte å avskjære et amerikansk B-52-fly nær Bornholm, og dermed fløy inn i dansk luftrom, opplyser Nato.

– Det russiske Su-27-flyet fra Kaliningrad fulgte B-52-flyet godt inn i dansk luftrom over øya, og begikk dermed en alvorlig krenkelse av luftrommet i Nato-landet, heter det i meldingen som er gjengitt av CNN.

Et dansk kampfly skal deretter ha gått på vingene for å møte det russiske flyet, men det russiske forlot området før det danske flyet nådde fram.

– Episoden demonstrerer Russlands manglende respekt for internasjonale normer og de alliertes luftrom, uttaler general Jeff Harrigian, kommandør i Natos Allied Air Command.

– Et nytt nivå av provoserende oppførsel

De to siste episodene blir av Nato ansett som uvanlig, og skal være de første i sitt slag på flere år.

– Det indikerer et nytt nivå av provoserende oppførsel fra russisk side, skriver NATO.

Danske Ekstra Bladet har vært i kontakt med major Karsten Marrup som er sjef for luftoperasjoner ved det danske Forsvarsakademiet. Han mener Natos klare tilbakemelding er et tydelig signal til Russland om at dette er uakseptabelt.

– De har en tendens til at fly på en, la oss si, annerledes måte. De flyr tett på flyene og ikke nødvendigvis så pent som man burde. At det å fly inn i et suverent luftrom er en provokasjon på et nytt nivå, det er jeg enig i, sier Marrup.



VIDEO: USA utplasserer B-52-fly i Europa