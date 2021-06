Det opplyser det danske forskningsinstituttet Statens Serum Institut (SSI). Statistikken gjelder for perioden 27. desember 2020 fram til 1. juni 2021.

– Det er forventet at en en vaksine ikke gir 100 prosent beskyttelse, og det kan bety at det vil være en andel som ofte får et mildt sykdomsforløp på tross av vaksinasjon, sier avdelingslege Rebecca Legarth ved SSI.

I halvårsperioden ble det registrert til sammen 123.179 smittede av Covid-19 i Danmark. 5.800 av disse var allerede vaksinert med et stikk, og utgjorde 4,7 prosent av smittetilfellene.

Smittetrykket avgjør



Det utelukkes ikke at noen av de vaksinerte kan ha blitt smittet rett før vaksineringen. Ettersom flere av de tidligst vaksinerte var i høy alder, kan sykdom og død også skyldes andre sykdommer og dårlig allmenntilstand.

– Da vaksinene er blitt gitt til forskjellige målgrupper, kan man ikke sammenligne data for de forskjellige vaksiner direkte. Samtidig er det forskjell på når de enkelte vaksiner ble rullet ut, og hvor stort smittetrykket var på det aktuelle tidspunkt, påpeker SSI-lege Rebecca Legarth.

Få smittede etter full vaksineeffekt



SSI har også undersøkt antall sykdomstilfeller blant dansker som har mottatt to vaksinedoser. Også her ble det registrert smittede.

Til sammen 1.334 fullvaksinerte er registrert smittet. Det tilsvarer om lag én prosent av det totale antall smittede.



Blant de 1.334 Covid-19-tilfellene har 147 vært innlagt, og 40 er bekreftet døde, skriver bt.dk.

972 av de 1.334 smittetilfellene har funnet sted etter andre vaksinedose, og etter at vaksinen antas å ha full effekt. På fagspråket kalles dette for gjennombruddsinfeksjoner. Tilfellene utgjør om lag 0,1 prosent av de til sammen 123.179 smittetilfellene i Danmark det siste halve året.

– Et meget lavt tall

– Det er et meget lavt tall, sier Camilla Foged, professor i vaksinedesign ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet, til EkstraBladet.



Hun viser til at vaksinen fra Pfizer/BioNTech, som er er klart mest brukt i Danmark, og i Norge, har vist en effekt på 95 prosent beskyttelse etter andre vaksinedose.

Siden begynnelsen av mai har det daglig vært mellom cirka 600 og 1.350 nye smittetilfeller i døgnet i Danmark.

Professor emeritus Thorkild Sørensen fastslår overfor nyhetsbyrået Ritzau at smitteutviklingen er stabil til tross for gjenåpningen. Han peker på det gode været som en viktig grunn til at smittetallet er lavt, ettersom folk er mer ute enn inne.