Det var 20. mai meldingene hos helsemyndighetenes brukerportal tikket inn. Edland var forberedt på den ene av dem. Han hadde testet seg dagen i forveien og hadde symptomer på coronavirus.

– Jeg var forberedt på at det kunne komme noe på helsenorge.no, men syntes det var rart med to meldinger. Jeg sjekket den første der jeg fikk innkalling til vaksinetime og tenkte: jippi! Så leste jeg den andre hvor det sto at jeg dessverre hadde covid-19. Da raknet alt sammen igjen. Det ble litt tragikomisk, sier Edland til ABC Nyheter.

– Det føltes jo litt urettferdig og jeg opplevde vel ikke akkurat at verden var på min side den dagen, humrer han.

Ble innlagt på sykehus

Alle fire i husholdningen til Edland fikk smitten, men den traff Knut Martin hardere enn de andre.

– Det er en kvass sykdom og ikke noe man skal kimse over. Noen blir tøffere angrepet og får litt større konsekvenser enn andre. Det vet man ikke på forhånd. Alle fire ble smittet, men det var kun jeg som måtte legges inn på sykehus. De fikk relativt lette symptomer, mens jeg hadde 40 i feber og det var helt i grenseland om jeg trengte oksygentilførsel, sier han.

Knut Martin Edland måtte sykehusinnlegges da han ble svært syk av coronainfeksjonen. – Jeg følte meg som en vaskeklut og lå med 40 i feber og skallebanke i flere dager, så det var grusomme greier. Mye verre enn å være fyllesyk på fjerde dagen. så det er en skikkelig slitsom sykdom, sier han- Foto: Privat

Edland var om lag en uke på sykehuset og fullroser det norske helsevesenet etter oppholdet.

– Det ble en ekstra trygghet. Man blir jo påvirket av alt som står om corona og leser om alle som til enhver tid er i respirator, så det påvirker ikke bare kroppen, men også hodet. Kroppen skal ikke bare fokusere på å bekjempe viruset, men også angsten som oppstår med bekymringene. Da jeg kom til sykehuset så opplevde jeg at jeg kunne slappe litt mer av med angsten, for de passet på meg, og da kunne kroppen fokusere på viruset. Det er nå i alle fall min teori, sier han og trekker frem et øyeblikk han husker godt med legen på sykehuset.

«Nå puster du som en tulling»

– Han kikket på meg og sa at «nå puster du som en tulling». Han ba meg fokusere på å puste og ikke noe annet. Da gikk oksygenmetningen opp på bare noen sekunder. Det er rart med det, men det er jo et godt tips: Fokuser på å puste og ikke hyperventilere og synes synd på deg selv. Det funket i alle fall for meg, smiler Edland. Han vil likevel ikke underspille alvorligheten av sykdommen.

– Jeg følte meg som en vaskeklut og lå med 40 i feber og skallebank i flere dager, så det var grusomme greier. Mye verre enn å være fyllesyk på fjerde dagen, så det er en skikkelig slitsom sykdom, sier telemarkingen.

Smitte ikke noe å anbefale

Han er nå på bedringens vei, og tilbake i hjemmet i Edland i Vinje kommune, men fortsatt sykemeldt ut uken. Han er til daglig næringssjef i kommunen.

– Nå har vi prøvd det, men det er ikke noe å anbefale, smiler Edland. Han har derimot en annen anbefaling:

– Jeg vil oppsummere det i tre ting: Hold avstand, bruk munnbind og vask fingrene dine. Da har du gjort 98 prosent av jobben. De siste to prosentene er enten ren flaks eller uflaks. Det kan du ikke styre uansett, oppsummerer Edland.

Han vet ikke når han eventuelt får ny vaksinetime, men antar at siden han nå har hatt sykdommen, så vil han bare trenge én vaksinedose.

FHI: Smittede bør vente tre måneder

Are Stuwitz Berg i FHI sier at de anbefaler at det går tre måneder fra man har blitt frisk etter smitte til man bør få vaksine.

– De som har gjennomgått sykdom trenger bare én dose, bekrefter han også overfor ABC Nyheter.

Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet sier at Edland må vente i minst tre måneder etter at han er frisk før han omsider kan få coronavaksinen. Foto: Berit Roald / NTB Foto: NTB

Han påpeker at helseansatte som setter opp vaksinetimer ikke har tilgang til om vedkommende nylig har hatt coronavirus, og at den enkelte må informere om det selv, og henviser ellers til informasjon om coronavaksine på FHIs hjemmesider.

Berg har hørt om lignende historier som Edlands, men kjenner ikke til tilfeller der noen har fått både melding om vaksine og smitte samtidig.