Frykten har sluppet taket og håpet er på vei tilbake i byen Serrana. Samtidig herjer coronaviruset i områdene rundt byen og dens om lag 45.000 innbyggere.

Med sine nærmere en halv million dødsfall er Brasil det nest hardest rammede landet i verden, kun slått av USA. Med tanke på antall smittede ligger Brasil på tredjeplass, etter USA og India. Tallene er hentet fra Worldometers, som henter informasjonen fra helsemyndigheter og institutt verden over.

«Prosjekt S»

I løpet av det siste døgnet har landet registrert 39.637 nye smittetilfeller og 873 dødsfall, skriver den amerikanske radiostasjonen WTVB på sine nettsider. Tallene viser en nedgang over helgen etter syv dager med 1800 daglige registrerte dødsfall. Men i én by er realiteten noe helt annet. Takket være det medisinske eksperimentet «prosjekt s» er Serrana uberørt av den pågående smittebølgen.

– Alt er åpent og atmosfæren er totalforandret. Byene rundt oss står i en svært krevende situasjon, men akkurat her føles det veldig trygt, sier restauranteier Ricardo Luiz til CNN.

Det er fire måneder siden lokale myndigheter takket ja til å bli en del av et vaksineeksperiment. Prosjektet er det samarbeid mellom det biomedisinske sentret Butantan Institute og Sao Paulo medisinske universitet. Prosjektet gikk ut på å fullvaksinere 95 prosent av byens voksne befolkning i løpet av et par måneder. Haken er at alle måtte gå med på å ta den inntil nå ikke godkjente vaksinekandidaten Coronavac. Den potensielle vaksinekandidaten er utviklet av det kinesiske farmasøytiske selskapet Sinovac Biotech, og produseres blant annet i Brasil.

– Det viktigste formålet med prosjektet var å finne ut av om vi kan få kontroll på pandemien uten å måtte vaksinere hele befolkningen, sier direktør ved Butantan Institute Ricaro Palacios til CNN.

(Saken fortsetter under bildet)

I løpet av tre måneder ble 95 prosent av den voksne befolkningen fullvaksinert. Foto: Andre Penner / AP/NTB

Har skapt et «immunitetsbelte»

Ifølge forskeren begynte man å se virkningen da om lag 70 prosent av den utvalgte gruppen var vaksinert. Antall sykehusinnleggelser falt med 86 prosent, og antall dødsfall med 95 prosent. Forskernes teori er at vaksineringen har skapt et slags «immunitetsbelte» i Serrana, som har beskyttet innbyggerne selv når smitten har herjet som verst i nabobyer. De påpeker at selv om dette er et godt tegn for både landet og resten av verden, så gjenstår det å få eksperimentet fagfellevurdert. Befolkningen vil dermed ikke senke skuldrene helt før eksperimentet er erklært en suksess.

Men hvorfor akkurat Serrana?

Den lille byen ligger 330 kilometer unna millionbyen São Paulo og betegnes som en soveby. Det vil si at store deler av byens befolkning pendler inn til de nærliggende storbyene for å jobbe. Da Brasil i januar ble rammet av en voldsom smittebølge var hver tyvende innbyggere i Serrana smittet av coronaviruset. Det lokale helsevesenet var ikke i stand til å håndtere smittetrykket og kapasiteten ble sprengt. Omtrent samtidig bestemte forskerne seg for å satse på sovebyen som sitt teststed.

(Saken fortsetter under bildet)

Modellen offentliggjort av myndighetene i Brasil viser hvordan Serrana ble delt opp i vaksinegrupper.

Byen ble delt inn i 25 geografiske grupper, hvor det ble bestemt at alle over 18 år skulle bli fullvaksinert i perioden februar-april. Alle beboerne i en del av byen fikk vaksiner først, slik at forskerne lett kunne observere hvordan prosjektet utartet seg i de små områdene. Innen de hadde nådd den tredje geografiske gruppen var smitten tilsynelatende under kontroll. Dette mener forskerne kan være et tegn på at massevaksinering av voksne også beskytter den delen av befolkningen som ikke er vaksinert, altså barn og ungdom.

Nå er 95 prosent av byens myndige befolkning vaksinert, noe som står i stor kontrast til resten av landet, hvor bare 10 prosent er fullvaksinerte. Grunnet den utrygge situasjonen i resten av landet bruker innbyggerne i Serrana munnbind inntil prosjektet er fagfellevurdert og forhåpentligvis erklært en suksess.