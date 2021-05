Store demonstrasjoner mot Bolsonaro i Brasil

Ifølge den britiske avisen The Guardian møtte titalls tusen mennesker opp i noen av de største byene i landet for å vise sin misnøye.

Avisen skriver at innbyggere i rundt 200 forskjellige byer i Brasil demonstrerte. De beskriver demonstrasjonene som den største mobiliseringen mot Bolsonaro siden pandemien nådde landet.

Presidenten har fått skarp kritikk for sin håndtering av koronasituasjonen i landet. Nær en halv million er registrert døde som følge av koronaviruset i Brasil, og på enkelte meningsmålinger gir 57 prosent uttrykk for at de støtter en riksrettssak mot presidenten.

I byene Rio de Janeiro og Brasília gikk protestene rolig for seg. Lenger nord i landet endte noen av demonstrasjonene med tåregass og gummikuler skutt av politiet.