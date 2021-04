I mai i fjor oppdaget Jessika Ricarte at hennes to år gamle sønn Lucas plutselig ikke ville spise. Gutten som ellers var glad i mat hadde tilsynelatende mistet matlysten. Hun mistenkte at det var tennene som begynte å vokse, men da feberen kom bestemte hun seg for å ta sønnen med til legen. Selv om det allerede på dette tidspunktet var kjent at barn sjelden rammes av covid-19, spurte Ricarte om ikke Lucas kunne bli testet, forteller hun til BBC.

«Du trenger ikke bekymre deg»

«Kjære deg, du trenger ikke bekymre deg. Det er slettes ikke behov for en coronavirustest. Det er trolig bare sår hals», var svaret Ricarte fikk fra legen. På dette tidspunktet var det ikke utviklet et testsystem i det private helsevesenet i Brasil, så Ricarte fikk med seg en antibiotikakur og tok Lucas med seg hjem.

3. juni ble Lucas innlagt på intensiven med multiorgan inflammatorisk syndrom, en sykdomsutvikling ofte sett hos barn som utvikler alvorlig sykdomsforløpet som følge av coronavirus. Nå ble Lucas omsider testet, og fikk påvist smitte. I løpet av de påfølgende ukene fikk Lucas hjertestans og slag, og mistet til slutt livet.

Lucas er en av over 1000 bekreftede coronasmittede barn som har mistet livet i Brasil. Ifølge lege Fatima Marinho er det en misoppfattelse at barn ikke kan bli hardt rammet av covid-19.

(Saken fortsetter under bildet)

En baby mistenkt for å være smittet av covid-19 fraktes inn på akuttmottaket ved et sykehus i byen Brasilia i Brasil. Foto: Eraldo Peres / AP/NTB

Eksperter peker på to hovedårsaker

I perioden februar 2020 til mars 2021 rapporterte Brasil 518 spedbarnsdødsfall som følge av coronaviruset. Marinho tror tallet er minst dobbelt så høyt grunnet underrapportering og manglende testing av små barn. I samme periode ble antall spedbarnsdødsfall som følge av atypisk lungebetennelse tidoblet sammenlignet med 2019. Flere av sykdomstilfellene er rapportert som uforklarlige, og barnene ble ikke testet for coronavirus. Kombinerer man disse dødsfallene med de bekreftede omkomne som følge av coronavirus er man oppe i 2060 småbarn, hvor 1302 er babyer.

Ifølge Worldometers statistikk, som blant annet brukes av John Hopkins University, er Brasil nummer to på listen over flest rapporterte dødsfall knyttet til coronaviruset, kun slått av USA. Forskere tror den enorme smittespredningen og manglende smitteverntiltak er årsaken til at så mange barn er blitt rammet.

– Jo flere tilfeller man har, jo flere sykehusinnleggelser får man, og jo mindre kontroll har man. Antall dødsfall er derfor høye i alle aldersgrupper, og hadde pandemien vært under kontroll ville risikoen for barn være langt mindre, sier forsker Renato Kfouri ved Scientific Department of Immunisations of Brazilian Society of Pediatrics til BBC.

Smitten blant barn øker i Norge

Ifølge overlege ved FHI Preben Aavitsland har vi sett en økning i smitte blant barn i løpet av de siste par månedene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I Norge er det registrert to dødsfall på personer i alderen 20 år og yngre. Nærmere detaljer om alder oppgis ikke av hensyn til personvern. Ifølge overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland har vi sett en naturlig økning av smittetilfeller hos barn i løpet av den siste tiden. Økningen av påvist smitte hos barn er likevel høyere enn hos andre aldersgrupper.

– Antallet påviste tilfeller blant barn har økt i mars og april, men det har det også i andre aldersgrupper. Barn og unge har blant de høyeste antallene per 100.000 innbyggere i en aldersgruppe, sier Aavitsland til ABC Nyheter.

Økt smitte blant barn har likevel ikke medført at antall innleggelser øker. I perioden 2. mars 2020 til 11. april 2021 har 28 coronasmittede barn vært innlagt på norske sykehus, hvor ett barn så langt har mottatt intensivbehandling.

Figuren fra FHI viser antall bekreftede smittetilfeller fordelt på aldersgrupper de foregående månedene. Fargen lyseblått, blå, gul og rød viser personer i alderen 0-19 år. Foto: FHI

Presidenten under etterforskning

Brasils president Jair Bolsonaro har stilt seg svært kritisk til nedstengning og beskyldes for å bagatellisere coronavirusets omfang i landet. Nå har det brasilianske senatet igangsatt en etterforskning inn i presidentens håndtering av pandemien, rapporterer Al Jazeera.

Mars 2021 ble landets mørkeste måned med flest dødsfall siden pandemien begynte. De høye smittetallene knyttes opp mot spredningen av mutasjonen P.1, også kjent som den brasilianske mutasjonen. Varianten er bekreftet å være mer smittsom enn den som først rammet landet tidlig i 2020.

(Saken fortsetter under bildet)

Brasils president Jair Bolsonaro er under etterforskning. Foto: Adriano Machado / Reuters/NTB

Lett å overse smitte hos barn

I tillegg til den voldsomme smittespredningen i samfunnet tror eksperter at dødsfallene blant barn kan knyttes opp mot manglende testing. Sykdomsutvikling hos små barn blir avfeid som annen sykdom, og medfører at de ikke blir testet før de alvorlige symptomene inntrer, slik som skjedde med to år gamle Lucas. Marinho advarer mot å undervurdere faren for livsfarlig sykdomsutvikling hos små barn, og oppfordrer til å teste dem så tidlig som mulig.

– Det er lett å overse de begynnende symptomene hos barn, spesielt fordi spedbarn ikke kan fortelle deg hva de føler. Derfor forveksles smitte hos barn lett med annen sykdom, forklarer Marinho.

Ifølge Marinho ser man mer magesymptomer slik som diaré og oppkast hos smittede barn enn hos voksne, og ber foreldre være oppmerksom på dette.

I Norge har vi ikke registrert symptomer hos barn som skiller seg ut fra voksne, og Aavitsland påpeker at barn i hovedsak har veldig milde symptomer.