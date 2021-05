John F. Kennedys kjærlighetsbrev til svensk elskerinne har fått ny eier

«Jeg planla å komme til Sverige neste sommer, men nå vet jeg ikke hva som vil skje», skrev John F. Kennedy i et brev i 1956. Kennedy og hans svenske elskerinne rakk å møtes en gang til før han ble skutt og drept.

Karin Adele Gunilla von Post møtte John Fitzgerald Kennedy in 1953, få uke før Kennedy skulle gifte seg med Jacqueline Bouvier. Det ble starten på en kjærlighetsaffære som Von Post senere foreviget i boken «Love, Jack».

Etter en ferie sammen i Sverige i 1955 hadde Kennedy bestemt seg for å skilles fra sin kone Jackie, og ønsket å ta med seg kjæresten Gunilla til USA. Ifølge CNN ble planene stanset av hans far og Kennedys ønske om å gi Jackie tid til å sørge over ekteparets spontanabort.

Kort tid etter kom nyheten om at Von Post var forlovet.

Kennedy var knust over å høre at Von Post hadde forlovet seg og dermed ikke kom til å flytte til USA. Foto: Nikki Brickett / RR Auction/AP

«Jeg planla å komme til Sverige neste sommer, men nå vet jeg ikke hva som vil skje. Nyheten om at du skal gifte deg med bonden og dermed ikke kommer til USA gjorde meg veldig trist» skrev Kennedy i et brev til Von Post i 1955.

Von Post giftet seg og forholdet med Kennedy tok slutt. Neste gang de møttes var under Waldorf Astoria gallaen i 1958, som begge gjestet med sin ektefelle. De kommende årene ble turbulente for Kennedy, som for alvor begynte å planlegge sin valgkamp for det kommende presidentvalget.

Det var under en kjøretur i Dallas i Texas at daværende president John F. Kennedy ble skutt og drept. Foto: im Altgens / AP/NTB

To år senere kunne John F. Kennedy, kjent som «JFK», juble over seier og flytte inn i Det hvite hus som USAs 35. president. Tre år senere ble han skutt og drept under et attentat i Dallas i delstaten Texas.

Frem til sin død i 2011 tok Karin Adele Gunilla von Post Miller godt vare på kjærlighetsbrevene skrevet av JFK. Etter hennes bortgang ble de åtte brevene tatt vare på som en del av en samling. Onsdag ble de solgt ved Boston auction house for over tilsvarende 800.000 norske kroner.