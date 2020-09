Joseph Patrick Kennedy (37) har blitt spådd en lysende politisk framtid og hyllet som den store arvingen i Kennedy-klanen – det nærmeste USA har en kongefamilie, ifølge flere eksperter.

Kennedy sitter i Representantenes Hus og representerer delstatens Massachusetts’ 4. distrikt. Han er per i dag den eneste i Kennedy-familien som har politisk verv på nasjonalt nivå.

Natt til torsdag led han et historisk nederlag.

Bakgrunn: Den neste Kennedy til kamp mot Trump

Tapte mot sittende senator



Denne høsten er det ikke bare presidentvalg i USA. En tredjedel av senatorene er også på valg. Kongressmann Kennedy har stilt til valg mot senator Ed Markey (74) i demokratenes primærvalg. Han har kjørt en offensiv valgkamp hvor han har spilt på tradisjonelle verdier og Kennedy-klanens historie.



Natt til torsdag tapte han nominasjonskampen. Dette er første gang noensinne at et medlem av Kennedy-dynastiet har tapt en nominasjonskamp i Massachusetts, melder den amerikanske nettavisen Politico.

Senator Ed Markey fikk 55,6 prosent av stemmene, Kennedy fikk kun 44,4 prosent, ifølge Politico.

Nancy Pelosi, som er «House speaker» og en fremtredende politiker for det demokratiske partiet, har offentlig støttet Joe Kennedys kandidatur, mens fremadstormende Alexandria Ocasio-Cortez og senator Elizabeth Warren har stilt seg bak senator Markey.

Trump: «Viser hvor langt til venstre partiet har beveget seg»



Etter Kennedy tapte nominasjonskampen, tok president Donald Trump til Twitter.

«Se, selv ikke en Kennedy er trygg i det nye radikale venstre demokratiske partiet»

«Når en Kennedy taper i et demokratisk primærvalg i Massachusetts, og han taper stort, viser det hvor langt til venstre partiet har beveget seg. Joe Biden vil aldri klare å holde dem tilbake (...)».

Det politiske stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez har blitt en profilert stemme på venstresiden av det demokratiske partiet etter hun ble valgt inn i Kongressen i 2018. Sammen med senator Ed Markey har hun kjempet for «Green New Deal», en resolusjon som legger til rette for grønn omstilling i USA, ifølge New York Times.

Joe Kennedy tok imidlertid valgnederlaget med fatning. På Twitter uttrykte han takknemlighet overfor de som støttet hans valgkamp, og sa seg villig til å prøve igjen.