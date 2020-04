Kennedy-familien ble rammet av enda en tragedie – nå er dødsårsaken klar

Forrige uke kunngjorde Maryland Department of Health at Maeve Kennedy McKean (40) døde av drukning, og nå har de også bekreftet at sønnen hennes Gideon (8) døde av drukning og hypotermi. Det skriver USA Today.

Maeve Kennedy McKean var barnebarnet til Robert F. Kennedy, og var en del av USAs mest kjente politiske familie.

Ulykken skal ha skjedd da Maeve og sønnen Gideon padlet ut på Chesapeake Bay i delstaten Maryland for å hente en ball som hadde blåst på sjøen. Under padleturen skal kanoen ha kantret og de to havnet i vannet.

Maeve ble funnet død etter en omfattende leteaksjon 6.april. Noen dager senere ble også sønnen hennes funnet død.

Etter den tragiske ulykken skrev ektemannen til Maeve, som også var far til sønnen Gideon, at ulykken skjedde mens familien var i karantene i huset til Maeves mor.

– De satt seg inn i kanoen for å hente ballen og på en eller annen måte ble de tatt av vinden eller bølgene ut på havet. Rundt en halvtime senere ble de observert av en forbigående person på land som ringte politiet.

I innlegget skriver ektemannen at han er helt knust etter å ha mistet både kona og sønnen. Kennedy-familien har i flere år vært utsatt for en rekke tragedier.

Tidligere president John F. Kennedy ble drept i et attentat i Dallas i 1963. Noen år senere ble broren hans, Robert Kennedy, drept i et attentat i California.

Sønnen til John F. Kennedy og kona hans døde i en flyulykke i 1999. I august i fjor døde også 22 år gamle Saoirse Kennedy Hill, som var barnebarnet til Robert Kennedy. New York Times skrev at hun omkom etter en overdose.