«Hver mai er tøff – en påminnelse om årene som har gått, om årene vi har mistet sammen, eller stjålet. I år er det ekstra hardt ettersom vi skulle feiret Madeleines 18-årsdag. Mer er det ikke å si.»

Slik innleder Kate og Gerry McCann en offisiell uttalelse som er publisert på hjemmesiden «Finn Madeleine».

Takker for støtten

Videre skriver de at de er glade for at etterforskningen av saken har fortsatt det siste året.

«Vi henger i håpet, uansett hvor lite det er, om at vi skal se Madeleine igjen. Som vi har sagt gjentatte ganger, må vi vite hva som har skjedd med den nydelige datteren vår, uansett hva. Vi er veldig takknemlige for at innsatsen til politiet fortsetter», skriver foreldrene videre.

«Vi mottar fortsatt så mange positive ord og ønsker, til tross for årene som har gått. Alt hjelper og det er vi virkelig takknemlige for – takk», lyder avslutningen på uttalelsen.

Madeleine McCann var tre år gammel da hun forsvant 3. mai 2007 i Portugal. Til tross for en internasjonal jakt på en eller flere gjerningsmenn, ble ingen tatt.

Mistenker 43 år gammel tysker

I fjor sommer ble det kjent at tyske myndigheter mistenker en 43 år gammel tysk mann for å ha bortført og drept Madeleine Mccann. Mannen er tidligere dømt for overgrep mot barn.

43-åringens forsvarer fastholdt i fjor sommer at han nekter for å ha noe med forsvinningen av McCann å gjøre og har etterspurt hvilke bevis politiet har for å dra ham inn i saken.

Sommeren 2020 gjorde tysk politi blant annet undersøkelser i en kolonihage ved Hannover der da skal ha funnet en gammel kjeller. Politiet bekreftet da at undersøkelsene ble gjort i sammenheng med forsvinningen til Mccann.