Den tyske 43-åringen er tidligere domfelt for overgrep mot både barn og en eldre amerikansk kvinne. I 2013 skal han ha forgrepet seg på sin ekskjærestes fem år gamle datter i en park i tyske Braunschweig. Han skal ha tatt bilder under dette overgrepet som senere ble funnet av politiet på hans digitalkamera, melder Daily Mail.

Store mengder overgrepsmateriale

Tyske Christian Brueckner mistenkes for å være involvert i forsvinningen til tre år gamle Madeleine McCann i mai 2007. Foto: AFP / NTB scanpix.

Avisen har fått tilgang til tyske rettsdokumenter fra den påfølgende rettssaken og der kommer det frem at politiet fant 391 bilder av overgrep mot barn og 68 videoer som viser voldtekt og overgrep på minnekort i kameraet.

Bildene ble brukt som bevis mot ham i retten i 2016, der han overraskende ble frikjent. Aktor anket denne frikjennelsen, men da hadde Brückner i mellomtiden rømt til Portugal. Da han ble utlevert tilbake til Tyskland året etter innrømmet han skyld og sonet en 15 måneder lang fengselsdom for overgrepet.

I rettsdokumentene kommer det frem at det aller meste av overgrepmaterialet var lastet ned fra internett, men fant også opptak han selv hadde gjort.

Hovedmistenkt for McCann-forsvinning

Brückner er politiets hovedmistenkte for å ha stått bak forsvinningen på tre år gamle Madeleine McCann i Portugal i 2007. Tysk politi mener Brückner har drept jenta, men har enn så lenge ikke lagt frem bevis. Det er kjent at tyskeren bodde i området Praya da Luz i tiden da den britiske jenta forsvant.

McCann var tre år da hun forsvant fra en ferieleilighet i Praia de Luz, mens foreldrene var på restaurant like ved.

Fant skjult kjeller

I sommer har tysk politi blant annet gjort undersøkelser i en kolonihage ved Hannover der da skal ha funnet en gammel kjeller, ifølge tyske Bild. Politiet har ikke bekreftet hva som eventuelt ble funnet i området.

Tysk påtalemyndighet sa i juni at de hadde konkrete bevis for at McCann er død, men har ennå ikke lagt fram noe som støtter påstanden. 43-åringen er heller ikke formelt tiltalt for drapet.

Brückner soner nå en narkotikadom i Køln og er også dømt til syv års fengsel for en voldtekt av en 72 år gammel amerikansk kvinne i Portugal.

Hans forsvarer har fastholdt at Brückner nekter for å ha noe med forsvinningen av McCann å gjøre og har etterspurt hvilke bevis politiet har for å dra ham inn i saken.

