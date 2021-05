Til tross for at han var mindreårig da drapet fant sted ble han dømt til livstid i fengsel. Torsdag ble han funnet omkommet på cellen i Florida-fengselet.

Hernandez var bare 14 år gammel da han lurte klassekameraten og kompisen Jaime Gough inn på guttedoen på skolen. Gough trodde han skulle få se noe Hernandez hadde med seg i sekken, men det hele viste seg å være en kalkulert plan.

Hernandez angrep Gough med kniv og påførte tenåringen 40 knivstikk, før han gjemte kniven i sekken, forlot doen og gikk tilbake til klasserommet. Gough ble senere funnet av en lærer og erklært død på stedet.

Planla seriedrap

Under etterforskningen kom det fram at Hernandez i tiden før drapet hadde utviklet en stor interesse for seriemordere, og hadde selv begynte å legge planer.

Blant bevismaterialet som ble brukt i rettssaken var en liste over personer Hernandez angivelig planla å drepe, blant annet sin egen søster.

I 2008, fire år etter drapet, ble Hernandez erklært tilregnelig og dømt til livstid i fengsel, skriver NBC Miami.

(Saken fortsetter under bildet)

Bildet fra rettssaken i 2004 viser Michael Hernandez' forsvarsadvokat Richard Rosenbaum i samtale med psykolog John Spencer. Mellom dem sitter Hernandez. Foto: Tim Chapman / AP/NTB

Funnet død – kollapset trolig av overdose



Torsdag ble nå 31 år gamle Hernandez funnet død på cellen sin i fengselet i Florida. Ifølge New York Post skal 31-åringen ha kollapset som følge av det Florida Department of Corrections mistenker er en overdose. Jamie Goughs far var sjokkert over nyheten om sønnens drapsmann.

– Jeg så ikke dette komme, sier Jorge Gough til avisen Miami Herald.

Hernandez’ dødsårsak er ikke stadfestet, men politiet betegner ikke dødsfallet som mistenkelig.

– Jeg tenker ofte på Jamies foreldre

Under rettssaken kom det fram at Hernandez hadde forsøkt å lure en annen elev, Andre Martin, med seg inn på doet timer før Gough ble drept.

Martin jobber i dag som politimann, og fikk vite om Hernandez' dødsfall da han oppdaget at hans status som innsatt var blitt endret. Til Miami Herald beskriver han blandede følelser.

– Jeg tenker ofte på Jamies foreldre, men føler også for Hernandez-familien. Det var ikke de som begikk drapet, og nå har også de mistet et familiemedlem, sier Martin til avisen.