Krisen i India: Landet er rammet av «en perfekt storm»

– Folk bare dør, dør og dør , sier Jitender Singh Shanty til The Guardian. Han koordinerer de over hundre daglige kremasjoner i Delhi. Plassmangel gjorde at de ba myndighetene om tillatelse til å utvide virksomheten til parkeringsplassen.

– Om vi får flere kropper må vi kremere dem langs veien. Det er ikke mer plass her. Jeg kunne aldri sett for meg så fryktelige scener, fortsetter han. En lokal prest sier til AFP at han har mistet tellingen over hvor mange døde som kommer inn.

Stadig kommer nye ambulanser til, mens etterlatte må vente i flere timer på at deres kjære skal bli kremert i tråd med hinduistiske ritualer.

India går gjennom sin andre smittebølge. Her en slektning til et av covid-19s ofre utenfor et krematorium i New Delhi. Foto: Manish Swarup / AP / NTB Foto: NTB

Store mørketall

Verdens nest mest befolkede land er midt i en bratt og i høyeste grad dødelig smittebølge. Det kommer 300.000 positive coronaprøver hver dag, men det er stor enighet i at det trolig er langt større mørketall. Kanskje så mange som én million smittede hver dag. India har over 18 millioner bekreftede coronasmittede og over 200.000 coronarelaterte dødsfall.

Mange krematorier og gravlunder i India sier de offisielle tallene ikke er i nærheten av å gjenspeile økningen i antallet døde de mottar.

Desperate utenfor sykehusene

India har et svært underfinansiert offentlig helsevesen. Det finnes også private helsevesen, men 80 prosent av befolkningen har ikke tilgang til dem, og selv der må de nå avvise coronasyke pasienter.

– Folk er ganske desperate. Man ser køer av mennesker utenfor sykehusene, og det har vært slåsskamper inne på sykehusene, forteller professor i Sør-Asiastudier ved Universitetet i Oslo, Arild Engelsen Ruud til VG.

Sykehusene mangler det meste, sengeplasser, sykepleiere, utstyr men mest prekært er mangelen på oksygen.

En covid-19-pasient får oksygen skaffet til veie av en sikh-menighet. Oksygenmangelen er blitt så stor at en gurdwara, et sikhistisk gudshus, i New Delhi tilbyr oksygenforsyning fra delte tanker til pasienter som venter på sykehusplass. Foto: Altaf Qadri / AP

– Stor oksygenmangel har også ført til at mange kjøper hylser med oksygen på svartebørsen til tidobbel pris – rundt 6000 kroner per hylse. De som har råd betaler jo fordi de er i en desperat situasjon. Men for de fleste blir dette altfor dyrt, sier han til VG.

Professoren anklager den hindunasjonalistiske regjerningen for å ha unngått å planlegge for en annen bølge og droppet en ny lockdown for å stagge smitten.

Denne helgen ble det registrert 400.000 smittetilfeller på ett døgn i India. Det er ny global rekord.

WHO: «En perfekt storm»

Indiske eksperter anslår at den andre pandemi-bølgen trolig ikke vil nå en topp før mellom 11. og 15. mai.

Verdens helseorganisasjon (WHO) skylder på en «perfekt storm» bak krisen i India. Tirsdag sa WHO-talspersonen Tarik Jašarević at den mer smittsomme virusvarianten som herjer i landet, ikke alene kan ha skylden for den voldsomme smitteøkningen.

– Kombinasjonen av lettelser i tiltak, at mange personer samler seg, mer smittsomme virusvarianter og for dårlig vaksinedekning er med på å skape en «perfekt storm», sa Jašarević til The Guardian.

Ambulanser står i kø utenfor et sykehus for koronapasienter i Ahmedabad i India tirsdag. Foto: Ajit Solanki / AP / NTB Foto: NTB

Siste punkt der er et stort paradoks, all den tid India er ett av landene der det produseres flest vaksiner. India har eksportert over 60 millioner vaksinedoser til 76 land, hovedsaklig andre lavinntektsland. Blant annet AstraZeneca-vaksinen produseres ved landets Serum-institutt.

Ifølge Our World in Data har India kun fullvaksinert under 2 prosent av befolkningen på 1.3 milliarder mennesker.

De superrike rømmer i privatfly

Denne uken kom det også meldinger om at Indias rikeste rømmer landet i privatfly.

Blant annet Storbritannia har stengt grensene for reisende fra India, for å hindre at den svært smittsomme indiske virusvarianten skal spre seg til landet. Like før reglene trådte i kraft, landet åtte privatfly fra India i London, melder Times of India.

–Det at noen individer har tatt privatfly for å komme seg vekk, det overrasker ingen, sier professor Dan Banik ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo til Dagbladet.

Det er ikke kjent hvem som satt om bord i flyene, men avisen anslår at en slik privat flytur koster om lag 800.000 norske kroner.

Kan skape global pandemi-katastrofe

Onsdag advarte det norske utenriksdepartementet om at «krisen i India kan skape global pandemi-katastrofe».

– Den nasjonale katastrofen som nå rammer India kan raskt bli en global vaksinekrise. India er en av verdens største vaksineprodusenter, og mange lav- og mellominntektsland er avhengig av leveranser fra India. Dette viser med tragisk tydelighet hvordan pandemien må bekjempes globalt, uttalte utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en pressemelding fra UD.

Nødhjelp på vei

Tirsdag denne uken ankom den første forsendelsen med medisinsk utstyr fra Storbritannia. USA, Tyskland, Israel, Frankrike, Pakistan, Sverige og Russland har også lovet å hjelpe India.

Norge gir 20 millioner kroner i humanitær bistand, opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) onsdag. Pengene skal gå via Verdens helseorganisasjon (WHO) og Røde Kors.

Støtten vil blant annet bidra til ambulansetjenester med oksygen, informasjonskampanjer for å fremme smittevern, hygienepakker, smittevernutstyr og mat i tillegg til drift av operasjonssentraler.