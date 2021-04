– Vi går tom for oksygen, ledige senger er umulig å finne, og du må vente i over en uke for å kunne teste en syk person. Alt i helsevesenet som kunne knekke har brutt sammen , sier Ramanan Laxminaryan, direktør ved Center for Disease Dynamics, Economics and Policy i New Delhi til CNN.

– Som en tsunami

Ifølge CNN begynte bølgen i midten av mars, og har nå vokst seg rekordstor. India Ministry of Health rapporterte onsdag 295.041 smittetilfeller og 2023 dødsfall. Dette er det høyeste døgntallet landet har rapportert gjennom hele pandemien.

– Den traff oss som en tsunami og alt er ute av kontroll, sier lungelege Jalil Parkar til CNN. Parkar jobber med Lilavati sykehus i Mumbai, som nylig måtte omgjøre lobbyen til coronaavdeling.

To yngre pasienter får oksygentilførsel i ambulansen mens de venter på å få komme inn til legen i Ahmedabadi India. Foto: Amit Dave / Reuters/NTB

Statsministeren erklærer krise

Statsminister Narendra Modi gikk på talerstolen tirsdag og bekreftet at landet står overfor en krise. Indiske byer oppfordres likevel til å snu alle steiner før de velger full nedstengning.

Onsdag mistet 22 mennesker livet som følge av lekkasje i en oksygentank ved sykehuset i Nashik. Foto: Reuters/NTB

Mangelen på oksygen er landets hovedproblem, og statsministeren bestilte nylig 100.000 oksygenflasker som skal fordeles på de hardest rammede områdene.

Onsdag mistet 22 mennesker livet da en oksygenlekkasje oppsto på et sykehus i byen Nashik. De omkomne lå på respirator på sykehuset da det livsnødvendige oksygenet lekket ut av en tank på området.

– Vær så snill å hjelp meg å redde mamma

Pårørende føler seg fortapt og søker hjelp via sosiale medier. 34 år gamle Anil Tiwari mistet sin far til coronaviruset i november, og forrige uke testet moren positivt. Sykehuset i Mumbai hadde ikke ledige senger, og Tiwari så seg nødt til å søke etter hjelp på Twitter.

– Jeg leter etter ledig sykehusplass til min mor. Vær så snill å hjelp meg redde henne, hun betyr alt for meg, skrev Tiwari på Twitter.

Etter en et døgn med leting fikk Tiwaris mor omsider plass og ble fraktet rett til intensiven. Nå behøver hun oksygen, som er blitt en mangelvare på sykehuset. Tiwaris mor er en av mange som har akutt behov for oksygentilførsel.