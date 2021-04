Pågripelsen fant sted etter at politiet hadde forsøkt å finne ut av hvem som hadde opprettet en konto i hans navn for overføring av millioner av kroner i kryptovaluta.

Kontoen skulle brukes for å få Anne-Elisabeth Hagen tilbake i live ved hjelp av løsepenger.

Under avhøret ble den pågrepne mannen konfrontert med at hans navn var brukt for å registrere bitcoin-kontoen som motparten i Lørenskog-saken hadde brukt.

– Jeg fikk klart inntrykk av at det var alvor, forteller mannen til TV 2.

Pågrepet på vei ned flytrappa



Ifølge nyhetskanalen skal personopplysningene ha blitt stjålet noen år i forveien og senere solgt til kriminelle.

Dersom politiet klarer å spore opp og avdekke hvem som faktisk opprettet de aktuelle kryptovaluta-kontoene i Hagen-saken, står politiet trolig foran et gjennombrudd i etterforskningen.

Selve pågripelsen av mannen, som ble frastjålet identiteten, skjedde i desember 2018 idet han var på vei ned flytrappa etter landing på Gardermoen. Ifølge TV 2 ble han bedt om å legitimere seg, før han ble ført inn i en politibil og kjørt til et avhørsrom på flyplassen.

Selv om han fikk inntrykk av at han ble sjekket ut av saken, fikk han senere opplyst av politiet at han hadde blitt overvåket og avlyttet i lang tid etter at avhøret fant sted.

Mannen har nå status som vitne i saken.

30 måneder siden Anne-Elisabeth forsvant



Anne-Elisabeth Hagen har snart vært savnet i 30 måneder. Hun er ennå ikke funnet. Saken etterforskes som drap. Foto: Terje Pedersen / Privat / NTB scanpix

Det har nå gått snart 30 måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog.



Ifølge politiets teori skal hun ha forlatt boligen enten død eller levende mellom 9.15 og 9.48 onsdag 31. oktober 2018.

Først 9. januar 2019 gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet. Hun er ennå ikke funnet.

Ektemannen kom hjem til tomt hus – varslet politiet



Ektemannen, forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (70), har forklart at han kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

7. mai 2020 ble en mann i 30-årene, som ifølge politiet har en relasjon til Tom Hagen, også pågrepet for drap eller medvirkning til drap på kvinnen. Dagen etter ble siktelsen endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse av Anne-Elisabeth Hagen.

20.000 hemmeligstemplede dokumenter

Både mannen i 30-årene og Tom Hagen ble deretter løslatt. 20. desember 2020 tok politiet ut siktelse mot Tom Hagen for ulovlig oppbevaring av flere skytevåpen i sitt hjem.

– Siktelsen mot Tom Hagen er opprettholdt. Siktelsen gjelder drap eller medvirkning til drap og overtredelser av våpenlovgivningen. Utover dette har vi ingen kommentar til mistankegrunnlaget, sa politiinspektør Gjermund Hanssen til NTB for noen uker siden.

Etterforskningen har vist seg å være svært krevende, og politiet har brukt omfattende ressurser på å finne gjerningspersonene.

Da Tom Hagens barn ba domstolen om innsyn i etterforskningen mot faren, ble det kjent at det var minst 20.000 hemmeligstemplede dokumenter i saken

