Tirsdag holdt Folkhälsmyndigheten en ny pressekonferanse. Statsepidemiolog Anders Tegnell tegnet igjen et trist bilde av smittesituasjonen i Sverige, som fortsatt er blant verstingene i Europa.

Det skriver Nettavisen.

– Kan se mållinjen

Til Aftonbladet sier Tegnell at det svenske folk må orke å holde ut litt til.

– Vi har løpt et maraton. Vi har kjempet mot dette i mer enn ett år, og det hadde vært veldig kjedelig om vi snubler nå som vi kan se mållinjen foran oss, sier Tegnell.

Han mener at økningen i antall vaksinerte svensker gjør at de snart er i ferd med å få kontroll på pandemien.

– I midten av mai er vi definitivt der, slår han fast.

Tall fra Ourworldindata viser at over 1,9 millioner svensker har fått minst en dose av coronavaksinen. Det tilsvarer 18 prosent av landets befolkning.

Risikerer økning

Enn så lenge ber svenske myndigheter befolkningen om å følge smitteverntiltakene som er innført. Sosialminister Lena Hallengren (Sosialdemokratene) har varslet at strengere tiltak vil innføres, dersom de nåværende ikke følges.

– Nå må du, jeg og alle andre ta nye tak for å følge restriksjonene, sier hun.

Tegnell mener det ikke er noe naturfenomen at smitten i Sverige synker.

– Følger vi ikke anbefalingene er risikoen til stede for at vi vil se en økning, sier han.

AstraZeneca-vaksinert

Fredag ble Tegnell selv vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, som midlertidig er stanset i Norge og en rekke andre land.

– Jeg vil sende et viktig signal om at AstraZeneca er en svært bra vaksine for dem over 65, sa Tegnell.

Flere svensker har sett ut til å takke nei til vaksinen, noe som bekymrer statsepidemiologen.

I Sverige anbefales vaksinen brukt for personer over 65 år. I Norge og Danmark er AstraZeneca satt på vent, mens helsemyndighetene gransker omstendighetene rundt et fåtall tilfeller av et sykdomsbilde med kombinasjon av blodpropp og lave antall blodplater, noen med dødelig utfall.

Helsemyndighetene i Danmark vurderer frivillig vaksinering med AstraZenecas-vaksinen med visse forbehold. Men det er mye som må avklares før det kan skje.