– Jeg vil bare prøve å gjøre det klart at dette er komplisert, det er ikke mulig å si hva som var riktig eller galt. Etterpå er det alltid mulig å si at hvis vi hadde skreket «ulv», ville det kanskje ha gjort en forskjell, men vi vet ikke , sier statsepidemiolog Anders Tegnell til Sveriges Radio Ekot.

Budskapet var et helt annet da den svenske Folkhälsomyndigheten i fjor høst meddelte at smittesituasjonen var stabil og under kontroll.

– Et ganske stabilt nivå de fleste steder, men en liten forsiktig økning. Slett ikke så dramatisk som du ser i mange andre europeiske land. Men det går sakte men sikkert i feil retning, sa Tegnell da.

Betydelig underdrivelse



Statsepidemiolog Anders Tegnell Foto: Henrik Montgomery / AFP

Den betydelige underdrivelsen av den alvorlige situasjonen blir omtalt av flere svenske medier tirsdag. I tillegg ble det gitt inntrykk av at svenskene fulgte anbefalingene, noe som i ettertid viste seg ikke å stemme.

Ifølge myndighetens egne tall økte smittespredningen med 35 prosent uken før 24. september, i enkelte deler av Sverige enda mer, skriver Expressen.

– En sykdom som denne, når det avhenger av publikums overholdelse, så er det ekstremt viktig at publikum vet at det er et varselflagg, sier Tove Fall, professor i epidemiologi ved Uppsala universitet til Ekot. Hun mener svenske myndigheter burde gått mye sterkere ut med sine advarsler for å bremse den raske smittespredningen.

– En foruroligende situasjon

Siden fredag har 19.105 personer fått påvist coronasmitte i Sverige. Situasjonen ventes å bli verre i hele landet. Statsepidemiolog Anders Tegnell er bekymret.

– Vi har en fortsatt økning av smittede i Sverige. Det er definitivt svært høy smittespredning og en foruroligende situasjon, sier Tegnell på en pressekonferanse. Han sier smitten øker i alle aldersgrupper.

– Med tanke på den store smittespredningen, vil jeg igjen legge vekt på det grunnleggende og hvor viktig det er å holde avstand, det er grunnkonseptet for å beskytte seg og redusere smitten. Det er viktig at vi jobber hjemmefra så mye som mulig, sier statsepidemiologen, som påpeker at mye av smitten skjer i hjemmet og på arbeidsplassen.

– Pandemien nå rammer hele landet svært hardt

Siden fredag har 39 personer dødd i Sverige i forbindelse med pandemien, som så langt har kostet 13.660 mennesker livet i landet.

Det er påvist totalt 876.506 smittetilfeller, 19.105 av dem siden fredag, opplyser Folkhälsomyndigheten.

Samtlige regioner sier de venter en forverring både i løpet av de nærmeste dagene og på litt lengre sikt.

– Det viser alvoret i situasjonen og at pandemien nå rammer hele landet svært hardt, sier avdelingssjef Thomas Lindén i Socialstyrelsen.

