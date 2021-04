Helsedirektør Mikael Köhler i i Uppsala-regionen roper et kraftig varsku. I regionen er helsevesenet nå under et et hardt press, skriver regionen selv i en pressemelding.

– Helsevesenet jobber på maksimal kapasitet. Nå er det opp til oss alle å stoppe det. Anta at alle du møter er smittet og handle deretter! sier Köhler, ifølge Aftonbladet.

– En ekstrem belastning

Helsedirektør i Uppsala-regionen, Mikael Köhler. Foto: Staffan Claesson

Smittetrenden i regionen er stigende, og i skrivende stund er 131 pasienter innlagt med covid-19 i Uppsala. 25 av disse får intensivbehandling, ifølge regionens egne tall.

- Vi har for øyeblikket en ekstrem belastning, og omstiller oss nå for å håndtere den akutte situasjonen. Så å si all planlagt behandling som ikke er livsviktig, må utsettes, sier Köhler.

I løpet av påsken er det registrert 55 coronarelaterte dødsfall og 21.802 smittetilfeller i Sverige.

– Utviklingen går i gal retning igjen

Sist uke forlenget Sverige coronanedstengningen av butikker og spisesteder til 3. mai.

– Utviklingen går i gal retning igjen, uttalte sosialminister Lena Hallengren.

Den svenske regjeringen har gitt opp at alle voksne skal være vaksinert med første dose i første halvår og har skjøvet målsettingen til midten av august, skriver NTB.

Totalt har pandemien så langt krevd 13.553 menneskeliv i nabolandet vårt. Til sammen er det påvist 834.993 smittetilfeller, opplyser Folkhälsomyndigheten i sin første oppdatering siden onsdag i påskeuken.