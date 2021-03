38-åringen jobbet som rådgiver under valgkampen for sin svigerfar Donald Trump, som måtte flytte ut av Det hvite hus etter valgnederlaget mot Joe Biden.

Nå spekuleres det i om Lara Trumps nye jobb er et ledd i å bygge opp sin popularitet for å kunne stille til valg i North Carolina og bli delstatens neste senator etter Richard Burr.

Ifølge New York Times ønsker Lara Trump, som er gift med Donald Trumps sønn, Eric, å ha en fremtredende rolle ved neste presidentvalg. Spørsmålet er hvordan hun skal posisjonere seg for å ha en reell sjanse til politisk innflytelse.

– Sikkerhetsvaktene kunne like gjerne gitt meg nøklene

Ifølge New York Times ønsker Lara Trump, som er gift med Donald Trumps sønn, Eric, å ha en fremtredende rolle ved neste presidentvalg. Foto: Jim Bourg / Reuters

Med sin nyansettelse i Fox News, svigerfarens tidligere favorittmedium, vil hun bli mer synlig for amerikanske velgergrupper i rollen som politisk kommentator. Hun har tidligere bakgrunn som TV-produsent.

– På en måte føler jeg at jeg lenge har vært et uoffisielt medlem av teamet. Der er lenge blitt spøkt med at jeg er her så ofte at sikkerhetsvaktene like gjerne kunne gitt meg nøklene , fortalte Lara Trump til TV-kanalen Fox News tidligere denne uken.

Under valgkampen kom Donald Trump i konflikt med Fox News etter at TV-kanalen tidlig proklamerte seier for demokratene i en av delstatene hvor marginene var minst. Dette falt Trump svært tungt for brystet.

Angrep smittevernekspert – ga svigerfaren vaksine-æren



At svigerdatteren nå trer inn i den indre kjernen i Fox News, og skal bidra med analyse av den politiske utviklingen i USA, tas som et tegn på at forholdet mellom Trump og det høyrekonservative Fox News kan være på bedringens vei, skriver The Guardian.

I et intervju med Fox News forsvarte Lara Trump svigerfarens omstridte politikk på grensen til Mexico hvor barn ble atskilt fra sine foreldre, og kalte kritikken for «latterlig» , skriver Business Insider.

Hun angrep også smitteverneksperten Anthony Fauci, og ga sin svigerfar all æren for utviklingen av vaksiner mot Covid-19.

