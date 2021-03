Det begynte 22. juni 2011 da 36 år gamle Cindy Gladue ble funnet død i badekaret på et hotellrom i den kanadiske byen Edmonton. Trailersjåfør Bradley Barton (52) ble arrestert mistenkt for drap, men ble senere løslatt. Gladue hadde blitt påført store skader i underlivet og hadde blødd i hjel fra et elleve centimeter dypt sår. Barton innrømmet å ha hatt samleie med 36-åringen på sitt hotellrom, og hevdet at det var med samtykke. Ifølge Barton våknet han nesten morgen og fant Gladue død i badekaret.

– Det var ikke et pent syn å våkne til. Jeg fikk sjokk og ante ikke hva jeg skulle gjøre, fortalte Barton til kanadiske CBC.

– Hun ble ikke behandlet som et menneske

Rettsmedisinere mente at mengden alkohol funnet i Gladues blod var så høy at hun ikke ville vært i stand til å gi samtykke. En uke før Gladues død skal Barton ha søkt på Google etter skader på kvinners underliv som følge av vold med objekter av stor størrelse. Barton hevder at «hvis jeg forårsaket Gladues død, så var jeg ikke klar over det», og han ble senere frikjent.

Frikjennelsen ble møtt med sterke reaksjoner, og en bølge av demonstrasjoner bredte seg over Canada. Ifølge aktivist Julie Kaye er Gladues sak bare et av mange eksempler på hvordan rettssystemet i Canada behandler kvinner og jenter som tilhører urbefolkningen i landet.

– Hun ble ikke behandlet som et menneske. De brakte en del av kroppen hennes inn i rettslokalene som bevismateriale og refererte til henne som et spesimen, forteller Kaye til CNN.

(Saken fortsetter under bildet)

Et av ofrene er 37 år gamle Joyce Echaquan. Her blir hennes ektemann trøstet av sønnen deres Dayvon under en pressekonferanse i fjor. Foto: Paul Chiasson / The Canadian Press/AP/NTB

FN slår alarm på ny

I 2018 slo FN nok en gang alarm om den økte volden og drapsstatistikken knyttet til jenter og kvinner som tilhører den kanadiske urbefolkningen. I en rapport slår de fast at selv om de kun representerer 4 prosent av alle kvinner i Canada, så er 28 prosent av alle kvinnelige drapsofre urbefolkning. I løpet av de siste 30 årene har anslagsvis 1181 kvinner fra urbefolkningen enten forsvunnet eller blitt drept i Canada, og aktivister frykter at trusselen vil øke dersom ikke tiltak blir iverksatt.

Rapporten Reclaiming Power and Place ga i 2018 draps- og forsvinningsbølgen et navn, og det ble hevdet at kvinnene var ofre for «det kanadisk folkemordet». Rapporten består av vitnesbyrd fra over 1400 familiemedlemmer og overlevende samt 84 eksperter. I kjølvannet av denne og FNs rapport ble en nasjonal plan og tiltak iverksatt av Canadas myndigheter, men to år senere venter lokalsamfunnene fortsatt på hjelpen.

– Kvinner som overlever og oppsøker politiet blir fremdeles behandlet som om det er deres feil, sier Kaye til CNN.

Et av tilfellene som vakte sterke reaksjoner var da et voldtektsoffer omtalt under pseudonymet Angela Cardinal på grunn av en misforståelse ble arrestert og plassert i politiarrest i fem dager. Hun ble satt i håndjern og fraktet til arresten i samme bil som sin overgriper.

Joyce Echaquan fotografert noen måneder før hun døde på sykehuset i Quebec. Foto: Uliipika Kiguktak / Privat/AFP/NTB

Statsministeren tar til ordet

Nylig skapte et nytt dødsfall en bølge av reaksjoner i Canada, og medførte at landets statsminister Justin Trudeau tok til ordet og adresserte den systematiske rasismen i landet. Syvbarnsmoren Joyce Echaquan (37) døde under behandling på et sykehus i Quebec. Videoopptak gjort i forkant av dødsfallet viser helsearbeidere som kaller 37-åringen «dum» og «ubrukelig til alt annet enn sex». Dødsfallet og utsagnene har ført til store demonstrasjoner og en sak er opprettet mot sykehuset. Ifølge CNN skal to sykepleiere ha mistet jobben i kjølvannet av hendelsen.

– Systematisk rasisme er et synlig problem i alle av landets institusjoner. I mange tilfeller er det ikke bevisst, og et resultat av flere generasjoner med rasisme, sa Trudeau under en pressekonferanse i fjor.

Ti år etter Cindy Gladues dødsfall er familien glad for at landets ledere har hørt deres rop om hjelp og ser alvoret.

– Cindy mistet livet på en brutal måte og vi har aldri helt kunnet legge hennes død bak oss, sier Glaudes familiemedlem.