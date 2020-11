Spedbarntyvene: – Moren stolte på meg, så tok jeg barnet hennes

Det er ni år siden Rebecca (25) sist så sønnen sin Lawrence. Det var en vårnatt i mars 2011 at Rebecca søvnig satt og fulgte med sitt ett år gamle førstefødte barn. På dette tidspunktet hadde Rebecca bodd på gaten i over ett år, etter at moren ikke lengre kunne forsørge henne. Hun tok vare på Lawrence (1) alene, frem til hun lukket øynene den vårnatten og aldri så ham igjen.

– Jeg har lett etter ham overalt, og vært innom alle barnehjem i området, men han er sporløst forsvunnet, forteller Rebecca til BBCs «Africa Eye».

Barn forsvinner fra sykehussenger

Hun er bare en av mange som har opplevd at barnet deres forsvinner fra gatene i Kenya. BBCs «Africa Eye» har brukt ett år på å infiltrere smuglermarkedet i Nairobi, hvor barn blir stjålet fra sykehussenger etter avtale med barneleger. Ifølge «Africa Eye» har kidnapperne celler som jobber på Nairobis største offentlige sykehus.

Barn blir innlagt på barneavdelingen og forsvinner når foreldrene ikke er til stede. I forsøk på å avsløre korrupte myndigheter og helsearbeidere ba BBCs journalister om å få kjøpe et barn fra sykehuset. Kort tid etter sto de med en to uker gammel baby i armene.

Slik kom de i kontakt med smugleren Anita, som er anonymisert av BBC. Hun har smuglet barn til adopsjon i flere år.

– Jeg snakker med mødrene for å se hva slags planer hun har. Noen ganger doper jeg henne ned med piller eller lim. Moren stoler på meg med barnet sitt, og så tar jeg det, forteller Anita til BBC.

Anitas sjef er en kenyansk kvinne som kjøper kidnappede barn og selger dem for profitt. Kundene er alt fra infertile kvinner til religiøse grupper som vil bruke barnet i ritualer.

(Saken fortsetter under bildet)

Barn blir ofte tatt av naboer og bekjente av foreldrene. Foto: Riccardo Gangale / AP/NTB

Kidnappes av naboer og bekjente

Ifølge Centre for Missing and Exploited Children forsvinner åtte millioner barn hvert år på verdensbasis. I Kenya mottar de om lag 30 daglige savnet-meldinger som omhandler forsvunne barn. Ifølge avisen Kenyans bes foreldre om å holde et konstant øye med barnet sitt, selv når det er med en voksen de stoler på.

Dette er fordi naboer, bekjente og barnevakter blir hyret til å kidnappe barn fra personer de kjenner og har et forhold til. Kidnapperne plukker ut personer i vanskeligstilte situasjoner og tilbyr dem hjelp og penger i bytte mot barn i området.