– Kinas marinestyrke har mer enn tredoblet seg på bare to tiår, heter det i en rapport fra lederne for US Navy, Marines & Coast Guard.

Kina og USA kjemper ikke bare om å posisjonere seg økonomisk og politisk, men også militært. I mange år var USA den dominerende militærmakten, men de senere årene har Kina knappet inn på forspranget.

Enorme forsvarsbudsjett og satsing på høyteknologi har satt Kina i en posisjon som gjør landet i stand til å utfordre USA også militært, spesielt i sine nærområder.

«Verdens største kommersielle skipsbygger»

Kinas president, Xi Jinping, under inspeksjon på et kinesisk fartøy i Sørkinahavet. Foto: Li Gang / AP / Xinhua / NTB scanpix

Det er særlig i striden om Taiwan og omstridte områder i Sør-Kinahavet at de to supermaktene føler hverandre på tennene.

Ifølge CNN-analytiker Brad Lendon puster nå Kina USA i nakken, og knapper stadig inn det teknologiske og militære forspranget USA har hatt i flere tiår. Den gigantiske opprustningen på kinesisk side savner sidestykke, og innebærer en betydelig militær utfordring for USA.

«Du kan ikke ha verdens største marine hvis du ikke kan bygge mange skip. Kina gir seg selv den muligheten ved å være verdens største kommersielle skipsbygger,» oppsummerer Brad Lendon.

«Like gode eller bedre enn alt USA makter å sjøsette»

I desember-rapporten fra US Navy, Marines & Coast Guard, heter det:

– Folkerepublikken Kina har allerede beordret å bygge verdens største marinestyrke med overflatefartøy, ubåter, hangarskip, jagerfly, amfibiske angrepsskip, ballistiske atommissilubåter, store kystvaktskip og polarisbrytere i alarmerende tempo. Noen av disse vil være like gode eller bedre enn alt USA eller andre lands marinestyrker makter å sjøsette.»

Video: – Kan senke amerikanske skip i Sør-Kinahavet

«Bygger stadig mer sofistikerte, avanserte fartøy»

Professor ved US Naval War College's China Maritime Studies Institute, Andrew Erickson, støtter denne analysen i sin egen blogg.

«Folkets Frigjøringshær mottar ikke søppel fra Kinas skipsbyggingsindustri, men snarere stadig mer sofistikerte, avanserte fartøy,» oppsummerer Erickson.

Men selv om Kina nå har passert USA i antall marinefartøy, så er USA fortsatt i førersetet med militær overlegenhet og slagkraft, ikke minst takket være ubåtflåten som er utstyrt med langtrekkende atomraketter. USA har også et betydelig større antall raketter, ifølge International Institute for Strategic Studies.

«Regionens mektigste marine, med en viss global rekkevidde»

Hangarskipene USS Ronald Reagan og USS Nimitz på vei inn i Sørkinahavet, under en tidligere marineøvelse. Foto: Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton / AP / NTB scanpix

«Med den hastigheten Kina bygger marinefartøyer, og med de evnene disse nyere krigsskipene har, vil jeg si at de allerede har gått fra det som var en kystforsvarsmarine, til det som nå trolig er regionens mektigste marine, med en viss global rekkevidde , sa Thomas Shugart, senior stipendiat ved Senter for amerikansk sikkerhet og tidligere kaptein i den amerikanske marinen, under en høring i Kongressen i forrige måned, skriver CNN.

USA har fortsatt et betydelig antall sofistikerte våpen til disposisjon, men Kinas enorme marine innebærer en betydelig utfordring, spesielt når amerikanske enheter opererer i fjerne farvann.

Men USA har flere av sine nærmeste allierte i Kinas nærområder, og øver jevnlig med disse. USA forsyner blant annet Taiwan med avanserte våpen, noe som provoserer Kina.

Video: Kina har landet bombefly i Sør-Kinahavet for første gang