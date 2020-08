«Kald krig» i Sørkinahavet tilspisser seg

Slik ABC Nyheter har skrevet tidligere, mener Kina at 90 prosent av Sørkinahavet tilhører dem, i en «tunge» som strekker seg 2000 kilometer sørover fra Kinas kyst opp til kysten til Vietnam, Malaysia og Filippinene.

Dermed mener Kina at ting som oljeutvinning, fiske, eller til og med gjennomfart, er ulovlig uten Kinas samtykke. Kun et håndfull land støtter Kina i deres syn, blant annet Russland, Pakistan, Sudan og Montenegro.

I juli sa USAs utenriksminister Mike Pompeo for første gang at USA finner seg ikke i Kinas aktiviteter i havområdet lenger, og sendte to inn hangarskipgrupper, USS Nimitz og USS Ronald Reagan.

Nå svarer Kina - Reuters skriver at landet har utplassert jagerfly og bombefly av typen H-6G and H-6J til Paraceløyene, som ligger godt innenfor vietnamesisk økonomisk sone, dersom man følger vanlige regler i Havrettskonvensjonen.

Les resten av artikkelen under kartet

Kina mener de råder over nesten alle øygrupper og havområder i Sørkinahavet (markert med rødt). Kartet viser også de andre lands krav. Foto: Voice of America

Kinesiske myndigheter sier bombeflyene har drevet med «høyintensitetstrening» i området. Dette inkluderer langdistansetokter med bombing, og angrep av mål over og under havet.

«Snuser» på vietnamesiske oljeplattformer



Kina har også sendt rekognseringsfartøy, sammen med kystvaktskip, til farvann utenfor Vietnam og Malaysia. Torsdag forrige uke befant et av fartøyene seg ved et gass- og oljefelt i Vietnams eksklusive økonomiske sone, utenfor kysten av byen Phan Tiet, langt sør i landet, og Paraceløyene. Interessant nok utvikles feltet av russiske Rosneft.

– Ikke nok med at dette forgriper seg på Vietnams suverenitet, men farliggjør også situasjonen i området, sier talskvinnen for det vietnamesiske utenriksdepartementet, Le Thi Thu Hang, ifølge Reuters.

Artikkelen fortsetter under bildet

Kinas president, Xi Jinping, på inspeksjon på et kinesisk fartøy (ukjent) i Sørkinahavet. Foto: Li Gang / AP / Xinhua / NTB scanpix

Dette var samtidig da en amerikansk missiljager, USS Mustin, seilte i havområdet mellom Kina og Taiwan, som Kina ikke anerkjenner som en egen stat. Skipet seilte på «Kinas» side av delelinjen i havområdet mellom Kina og Taiwan, det skal være den første gangen det skjer, ifølge taiwanesiske medier.

Manøveren skal ha blitt kalt av Kina som «ekstremt farlig».

Rapport: Kina i ferd med å få kontroll



Den føderale amerikanske tenketanken «Congressional Research Service» kom for to uker siden med en rapport som viser at Kina er i ferd med å få effektiv kontroll over Sørkinahavet gjennom konstruksjon av baser på øygrupper og utplassering av krigsskip.

Den viser til at allerede for to år siden konkluderte admiral Phil Davidson at Kina «er i stand til å kontrollere Sørkinahavet i alle scenarier unntatt en krig med USA». Rapporten sier at Kina bruker alle midler for å styrke kontrollen over Sørkinahavet, diplomati, informasjon, økonomiske, militære, paramilitære og sivile virkemidler, og er villige til å «gå på en smell» omdømmemessig.

Tankesmia Center for Strategic and International Studies har laget et interaktivt kart med Kinas maktprojeksjon i Sørkinahavet. Der kan man for eksempel se at på Woody-øya, en del av Paraceløygruppen, er det bygd ut 20 små hangarer for å støtte kampfly og flere større hangarer. Militære transport- og patruljefly, små sivile luftfartøyer og både J-10 og J-11 jagerfly blir regelmessig plassert på øya, mens et KJ-500 tidlig varsling-fly sirkler rundt området. Øya har havneanlegg og en mengde radarer, sensorer, og cruise-missiler.

Flere installasjoner finnes på de andre øyene.