I det dystre scenariet fra Folkhälsomyndighetene vil toppen i den 3. bølgen slå til i slutten av april i uke 17, men selv ikke da vil faren være over: – Jeg tror at vi kan befinne oss i en kritisk situasjon også neste høst om vi ikke lykkes med å vaksiner nok folk, sier statsepidemiolog Anders Tegnell (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)