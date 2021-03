De nye restriksjonene, som trer i kraft førstkommende mandag 1. mars, innebærer blant annet at man ikke lenger får sitte sammen med andre når man skal innta et måltid på offentlige spisesteder.

Det samme gjelder dersom man ønsker å besøke kjøpesenter, varehus, gallerier eller andre offentlige bygg, eller bare ønsker å ta seg en pause på et bakeri, en café, eller restaurant.

Målet med de strenge tiltakene er å begrense smitten, spesielt etter at de muterte virusene har vist seg å spre seg vesentlig raskere.

De høye dødstallene og den raske smittespredningen har satt den svenske regjeringen under strekt press om å gjøre noe for å stanse utviklingen.



Bes om å handle alene og begrense besøk i butikker



Nyheten om restriksjonene omtales av flere svenske medier, deriblant SVT , Aftonbladet og Ekot.

Det blir etter dette ikke lenger tillatt å spise sammen, men maten må inntas uten selskap. Unntak vil bli gjort i forhold barn eller andre personer som er i behov for støtte.

Folkhälsomyndigheten har tidligere oppfordret Sveriges befolkning til å begrense besøk i butikker og kjøpesentre, og handle på egenhånd når nødvendige innkjøp må gjennomføres.

– Det ødelegger for bedrifter i hele Sverige

Bransjeorganisasjonen Visita er sterkt kritisk til beslutningen.

– Folkhälsomyndigheten har gang på gang sagt at restauranter er en sikker plass der det ikke forekommer noen større smitte. Å da tvinge alle serveringssteder å stenge 20.30 og kraftig begrense mujligheten for selskap når man spiser ute, er veldig merkelig. Det ødelegger for bedrifter i hele Sverige, sier Jonas Partheen, pressesjef i Visita, til SVT.