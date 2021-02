Det skriver Politico.

I tillegg til å hevne seg, har Trump bedt personalet sitt undersøke mulighetene for å stifte et nytt parti, ifølge Washington Post.

Den tidligere presidenten er på jakt etter lojale utfordrere som kan stille mot de ti republikanerne, som vente ham ryggen, ved neste primærvalg.

Ifølge Politicos kilder skal Trump sikre at hvert GOP-sete har en «MAGA-godkjent» konkurrent som kjemper for det.

Med det mener han personer som støtter hans Make America Great Again-bevegelse.

Flere potensielle kandidater skal ha sendt forespørsler til Trump med ønske om hans godkjenning.

Skal holde sin første tale

Lørdag ble det kjent at Trump skal holde sin første tale etter at han forlot Det hvite hus. Talen skal finne sted på et konservativt toppmøte 28. februar.

Her skal han snakke om Det republikanske partiets fremtid, og den konservative bevegelsen, ifølge AFP.

Joe Bidens innvandrings- og grensepolitikk skal være et av temaene Trump ønsker å tale om.

Talen skal holdes på Conservative Political Action Conference (CPAC) i Orlando i Florida, et av USAs største årlige konservative møter.

– Ubehagelige konflikter

USAs smittevernssjef, Anthony Fauci, snakket nylig ut om sin tid i Trump-administrasjonen i et intervju med The Telegraph.

Her forteller Fauci om hvordan den tidligere presidenten skal ha kastet ham ut av pressekonferanser og omtalt smittevernssjefen som en katastrofe i samtaler med andre medarbeidere.

Anthony Fauci har ikke mye til overs for Donald Trump etter deres tid som kolleger. Foto: Graeme Jennings/Pool via AP/NTB Foto: NTB

Trump skal ved flere anledninger ha gått imot vitenskapelige bevis og undergravd Faucis faktabaserte coronastrategi.

– Det førte til unødvendige og ubehagelige konflikter der jeg praktisk talt ble tvunget til å rette opp det han sa, noe som førte til at hans folk gikk mot meg, sier han.

Hang ut Fauci

På et tidspunkt skal det ha blitt så ille at Trump antydet at han ville sparke Fauci etter presidentvalget.

En hendelse Fauci reagerte kraftig på under Trumps tid, var da den tidligere presidenten tillot kommunikasjonsavdelingen i Det hvite hus å sende ut en liste til alle medier og TV-kanaler om alle feilene Fauci hadde gjort.

– Dette var bare tull som ikke stemte, sier Fauci.

– Når jeg gikk offentlig ut og var uenig med ham, lot han forferdelige ting skje, sier Fauci i intervjuet med The Telegraph.