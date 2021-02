Forskere fant liv dypt i Antarktis: – Det burde ikke være liv der

– Det er mange grunner til at det ikke burde være liv der , sier geolog Huw Griffiths, ved British Antarctic Survey til fagbladet New Scientist om funnet de gjorde drøye 900 meter under Filchner-Ronne-isbremmen i Antarktis.

Liv i stummende mørke

Der nede er det iskaldt og et buldrende «evig» mørke. Forskerne skulle egentlig hente ut en stein fra havbunnen for å studere den, men på steinen fant de noe de aldri hadde forventet; både levende sopp, svamper og andre uidentifiserte organismer.

Til nå har man trodd at forholdene for liv blir mindre sannsynlig jo lengre unna man er åpent hav og sollys. Forskerne har regnet seg frem til at med havstrømmene under isen, er organismene drøyt 600 kilometer fra den nærmeste kilden til fotosyntese, som gir livsnødvendig næring til slike organismer.

På steinen fant geologene både sopp, svamp og andre uidentifiserte organismer. Hvordan de har klart å overleve i det stummende mørket uten tilgang til sollys er et stort mysterium for forskerne. Foto: British Antarctic Survey

– Gir flere spørsmål enn svar

– Oppdagelsen vår gir flere spørsmål enn svar, som; hvordan havnet de der? Hva overlever de på? Hvor lenge har de vært der? Hvor vanlig er det at slike steiner er dekket av liv? Er dette de samme artene som vi ser utenfor isbreen, eller er det helt nye arter? Og hva vil skje med disse organismene om isfjellet kollapser? spør Griffiths i en pressemelding om funnet.

Enn så lenge har biologene kun hatt muligheten til å undersøke et område på størrelse med en tennisbane under den 260 kilometer brede Filchner-Ronne-isbremmen. De mener den utgjør et areal på 1,5 millioner kvadratkilometer.

Studien er publisert i tidsskriftet Frontiers of Marine Science.

Man vet enda ikke hvor gamle organismene er, eller hvor ofte de trenger næring. Det er tidligere funnet antarktiske glassvamper som er over 10.000 år gamle.

Arkivvideo: Fant utrolig verden på havbunnen under Antarktis: