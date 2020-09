Forskere har lenge hatt isbreene Pine Island og Thwaites under oppsyn. De to

enorme breene, som ligger side om side i vestlige Antarktis, er de i verden som er i størst endring.

De står allerede for fem prosent av havnivåets økning på global basis, skriver CNN.

Ifølge en fersk studie publisert mandag har endringene i isbreene plutselig skutt fart. Nå advarer forskerne mot en kollaps.

– I startfasen av oppløsning

Bildet offentliggjort av NASA viser en stor sprekk i Pine Island-breen. Satellittbildet er tatt i 2011. Foto: Nasa / Reuters

Forskerne bak studien publisert i National Academy of Sciences har observert breene siden 1997. Ved hjelp av satellitteksperter fra Delft University of Technology i Nederland har de kunnet observere dannelsen av store sprekker i breenes mest utsatte områder. Ifølge prosjektets ledende ekspert Stef Lhermitte er dette tegn på at isbreene er i ferd med å løsrive seg fra Antarktis.

– Vi var allerede klare over at dette var sovende giganter som smelter i rekordfart. Nå ser vi at isbremmene er i startfasen av oppløsning og begynner å løsrive seg, sier Lhermitte til CNN.

Verdens største

Thwaites-breen er blant verdens største og mest ustabile isstrømmer. Det har en gigantisk masse på over 192.000 kvadratkilometer, et område på størrelse med Storbritannia. Ifølge NASA huser området nok is til å kunne heve det globale havnivået med 1,2 meter.

Studien hevder at menneskeskapt oppvarming av havene og atmosfæren svekker planetens isflak. Stigende havtemperaturer medfører mer kalving fra Pine Island- og Thwaites-breen, og de kortere vintrene gjør at isen ikke får mulighet til å bygge seg opp igjen. Inntil nå har ikke denne utviklingen vært inkludert i fremtidsutsiktene med tanke på havnivåets stigning. Forskerne bak studien mener at dette må endres.

(Saken fortsetter under bildet)

«Skadeomfanget øker og mer is faller ut i Amundsenhavet» skriver forskergruppens leder Stef Lhermitte under dette bildet på Twitter. Foto: Stef Lhermitte

Skjøt fart i 2016

Studien viser at issmeltingen de siste 30 årene har vært fem ganger mer omfattende enn tiårene før, og at antall sprekker har økt drastisk siden 2016. Hvis Thwaites alene kollapser og løsriver seg, vil havnivået kunne stige med 64 centimeter. Forskerne mener at det varme havvannet som slipper inn via sprekkene er isbreenes akilleshæl.

– Varmt sjøvann når inn til områdene hvor isbreene møter landmasse, og svekker grepet. Jo mer vi observerer, jo mer går det opp for oss hvor fort denne utviklingen skjer. Tiden for å handle er nå, sier professor Isabella Velicogna til CNN.