Annerledeslandet Indonesia: Nekter å vaksinere de eldste først

Indonesia har kjøpt inn coronavaksinen fra det kinesiske selskapet Sinovac Biotech. Onsdag fikk president Joko Widodo (59) første stikk med vaksinen. Etter ham fikk militær-, politi- og helsetopper og en av landets øverste religiøse ledere vaksinen.

Hans visepresident Ma'ruf Amin (77), får derimot ikke vaksinen ennå, han er for gammel.

Vaksinerer unge arbeidsførende først

Landet har nemlig bestemt at i stedet for å vaksinere de eldre og syke først, så skal arbeidsdyktige mennesker mellom 18-59 år få tilbud om vaksinen. Dette vil skje så snart kritisk helsearbeidere har fått vaksinen, melder BBC.

Det er et eget ekspertråd som står bak anbefalingen til regjeringen om å prioritere de unge og arbeidsdyktige.

– Vi retter oss mot dem som det er høyest sannsynlighet for at sprer viruset, sier professor Amin Soebandrio, som var med i rådet til BBC Indonesia.

Han forklarer dette med at landet har høy andel av flergenerasjonshushold, altså at de eldre bor i samme hus som yngre generasjoner, og at det derfor i mange tilfeller kan være bortimot umulig å isolere de eldre fra å få viruset.

Håper på flokkimmunitet

Dette utgangspunktet har vært omdiskutert, da man ikke enda vet om noen av vaksinene faktisk også hindrer at man kan smitte andre, i tillegg til å selv bli immun mot covid-19.

Ved å først vaksinere de arbeidsdyktige håper landet også å unngå langvarige nedstengninger som allerede har påvirket økonomien hardt.

Indonesia har fått inn flere millioner vaksinedoser fra kinesiske Sinovac, men har store utfordringer knyttet til hvordan de skal distribuere den og holde den kjølig nok i det tropisk klimatiske landet. Foto: Binsar Bakkara / AP

Flere eksperter kaller Indonesias taktikk for høyt spill, men få vil kritisere landet direkte. Det er anslått at omtrent halvparten av Indonesias 270 millioner innbyggere må vaksineres, før man kan slå fast at den eldre befolkningen vil være trygge for smitte og alvorlig infeksjon. Indonesia har planer om å vaksinere to tredjedeler; over 180 millioner innbyggere.

Landet har allerede fått om lag tre millioner doser av de 125 millioner dosene de har fått avtale om fra kinesiske Sinovac. For å få vaksinert to tredjedeler av befolkningen, trengs det 425 millioner doser.

Kun testet på unge

Den kinesiske vaksinen er målt til å være 65,3 prosent beskyttelse. Indonesia deltok under uttestingen av vaksinen, men testet da også kun den arbeidsdyktige delen av befolkningen. De vet dermed heller ikke helt sikkert i hvilken grad vaksinen vil fungere på den eldre befolkningen.

Indonesia har i tillegg til verdens fjerde største befolkning, også andre store utfordringer knyttet til vaksineringen. Med enorme avstander i tropisk klima, er det store utfordringer med å få fraktet vaksinene ut til hele befolkningen og å holde dem kalde nok under transporten.

– Kan være riktig tilnærming

Eksperter BBC har snakket med, er varsomme med å kritisere Indonesias taktikk, da de har et helt annet utgangspunkt enn rike vestlige land.

– Om man er et utviklingsland, så kan jeg se hvordan en politikk der unge arbeidende voksne beskyttes. Det er de som sprer viruset mest og det kan være en fornuftig tilnærming, for man kan ikke i like stor grad be folk holde seg hjemme, sier Peter Collignon, professor i smittsomme sykdommer, ved Australian National University.

Indonesia er hardt rammet av viruset og onsdag meldte myndighetene om 11.278 nye smittede, og 306 nye døde de siste 24 timene, melder AP. Landet har registrert over 858.000 smittede og 24.900 dødsfall som følge av pandemien.