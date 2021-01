Gravid influencer (36) ventet sitt femte barn – døde plutselig

– Hun drakk morgenkaffen da hun plutselig ble bevisstløs. Til tross for umiddelbar inngripen fra hennes barn, ektemann, far og omsorgspersoner mislyktes alle anstrengelser for å gjenopplive henne , står det på nettsiden som er opprettet for å hjelpe familien.

Den amerikanske influenceren Emily Mitchel blogget på Instagram-kontoen «The Hidden Way». Her delte hun sine tanker med sine over 100.000 følgere.

– Våre hjerter er knust

Sammen med ektemannen Joseph Mitchell levde hun et aktivt familieliv sammen med parets tre døtre og en sønn. Nå var hun gravid igjen, og gledet seg til familieforøkelsen.

I stedet ble hun brått revet bort fra sine nærmeste. Nå sørger familie og venner etter det plutselige og uventede dødsfallet.

– Våre hjerter er knust, og hennes glade tilstedeværelse vil bli savnet av så mange . Hun hadde stor innvirkning på så mange menneskers liv, og dette tapet er uforståelig for alle som kjente henne. Hun var en hengiven mor og kone, og elsket sine barn så høyt, heter det i noen av kondolansene fra sine titusenvis av trofaste følgere, skriver New York Post.

Kollapset på kjøkkenet med familien rundt seg



Familien på seks bodde på Rhode Island, USAs minste delstat, som ligger mellom Massachusetts og Connecticut. Her fulgte hun sine fire barn Finn, Isla, Eden og Luna tett fra dag til dag.

Det var i november hun fortalte på Instagram at de ventet sitt femte barn. Da hun døde 22. desember var hun gravid i 16. uke.

Hele familien var til stede da firebarnsmoren kollapset på kjøkkenet.

Ukjent dødsårsak



Dødsårsaken er ennå ikke offentliggjort.

«Legene jobber fremdeles med svar for familien hennes. Vi vil oppdatere alle med svar når vi får dem,» heter det i en melding fra familien, skriver Daily Mail.

Støttespillere og følgere av bloggen til Emily Mitchel har hittil samlet inn 1,5 millioner norske kroner.

«Vi er sønderknuste av hennes bortgang. Vi ønsker å uttrykke vår kjærlighet til familien hennes gjennom denne innsamlingen. Disse midlene vil gå til barnas utdannelse neste år,» skriver de.