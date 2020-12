Venezuelas leger bryter stillheten: – Myndighetene bestemmer hvor mange smittetilfeller de vil rapportere

I de mørklagte gangene står det ødelagte senger, og de fleste rommene er falleferdige. Situasjonen på sykehusene i Venezuela er så ille at coronasmittede føler seg tryggere i sine egne hjem. «Dette avslører hva myndighetene ikke vil at vi skal se», skriver CNN.

Coronasmittede Nancy Rodriguez tørker tårer fra sykehuskanten på sykehuset i Caracas i Venezuela.

Risikerer livet

En anonymisert helsearbeider slapp CNNs journalister og kameraer inn i det delvis stengte sykehuset.

– Vi har ingen forsyninger, ingen lys og ingen fungerende rør. Hvis ikke coronaviruset tar livet av dem så dør de av infeksjoner, sier legen i CNNs reportasje.

Helsearbeiderne risikerer liv og helse når de tar i mot coronasmittede mennesker som trenger hjelp. Blant de 1006 rapporterte dødsfallene er 272 av dem helsearbeidere. Tall lege Gustavo Villasmil i realiteten mener er langt høyere.

– I Venezuela er det bare så mange smittetilfeller som regimet ønsker å rapportere. Vi aner ikke hvordan situasjonen egentlig er, sier Gustavo til CNN.

(Saken fortsetter under bildet)

En helsearbeider har hengt arbeidsklærne til tørk slik at den kan brukes igjen.Tilgangen på smittevernutstyr har vært svært mangelfull siden pandemien begynte. Foto: Ariana Cubillos / AP/NTB

Følger Kinas strategi

På flere av landets sykehus har én lege alene ansvaret for en hel corona-avdeling, uten tilgang på tilstrekkelig smittevernutstyr. Vanntilførselen blir skrudd på én time om morgenen, én time på ettermiddagen og en tredje gang på kveldstid. Ellers i døgnet står flere av sykehusene uten tilgang på rent vann.

Det Søramerikanske landet har så langt rapportert 111.000 smittetilfeller, og myndighetene under president Nicolas Maduros styre hevder at de har pandemien under kontroll. De mener landets strategi har fungert.

Personer som er mistenkt smittet blir isolert på moteller. Mange av dem blir holdt på hotellrommene sine i 21 dager. Strategien er lik karantenereglene i Kina, som er blant listen over land som berømmes for sin håndtering av pandemien.