Da pandemien ble et faktum tidlig i mars sto New Zealand og landets ledere med to valg. De vurderte å satse på flokkimmunitet, en strategi ikke ulik Sverige, eller full eliminering av viruset. De landet på sistnevnte, og har i ettertid blitt løftet frem som en av landene som har håndtert viruset best.

Innså at landets helsevesen var sjanseløst

Til The Guardian forteller øynasjonens statsminister Jacinda Ardern hva som ble den avgjørende faktoren.

– Rådgiveren min viste meg en graf som tegnet et bilde av hvordan en utflating av smittekurven trolig ville utarte seg, og hvordan helsevesenet vårt ville tåle det. Selv en utflating viste seg å ikke være tilstrekkelig, så vi måtte gå hardere til verks, forteller Ardern til The Guardian.

Hun var ikke bekymret for om total eliminering ville være mulig eller ikke, for selv om New Zealand ikke skulle klare det, så ville det likevel redde flest liv. Alternativet var å sikte lavere, og likevel risikere å bomme.

Mysterie-utbruddet i Auckland

Strategien var en suksess gjennom hele våren og sommeren, så begynte det å dukke opp uforklarlige tilfeller av smitte rundt omkring i landet, og Ardern så seg nødt til å forsvare krass kritikk fra blant annet USAs president Donald Trump. «Det er over for New Zealand. De er sjanseløse» lød det fra Trump.

Etter at landet stengte grensene og gikk i full nedstengning i mars gikk New Zealand 102 dager uten et eneste nytt smittetilfelle. Så kom august og utbruddet i Auckland. Kilden til utbruddet er fortsatt et mysterium, men det var mest sannsynligvis importsmitte.

– Vi trodde det verste var over, så Auckland-utbruddet medførte en stor knekk for befolkningen. Jeg kjente på det selv og byrden var tung, sier Ardern.

(Saken fortsetter under bildet)

For å unngå at folk satte seg for nært hverandre ble det plassert utstillingsdukker ved annethvert bord ved serveringsstedene i Auckland i New Zealand. Foto: David Rowland / AFP/NTB

Tror nøkkelen ligger i vaksinene

Landet gikk inn i en ny full nedstengning og smittespredningen ble nok en gang stanset. Ardern tror nøkkelen til å få verdenssamfunnet tilbake ligger i massevaksinasjon og vaksinasjonssertifikat som gir folk muligheten til å reise.

Nå troner New Zealand øverst på listen over land med beste umiddelbare håndtering, sammen med Kina, Taiwan og Thailand. Landet med 5 millioner mennesker har i skrivende stund 25 dødsfall som følge av covid-19. Befolkningen er tilbake på arbeidsplassene og skolene, og sportsarrangement og konserter holdes uten restriksjoner.