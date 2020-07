Prins Andrew uforstående til påstand om at han ikke samarbeider om Epstein-etterforskning

Uttalelsen kommer dagen etter at Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins tidligere partner, ble pågrepet. Hun er nå siktet for å ha hjulpet den nå avdøde Epstein med å skaffe til veie mindreårige jenter som ble misbrukt seksuelt.

Hun antas også å ha presentert Andrew for Epstein, som var dømt for misbruk av mindreårige jenter. Amerikanske etterforskere ønsker å avhøre den britiske prinsen i forbindelse med saken.

– Hertugens team stiller seg fortsatt uforstående gitt at vi kommuniserte med DOJ to ganger i forrige måned, og vi ennå ikke har fått noe svar, sier en ikke navngitt kilde i advokatteamet til nyhetsbyrået Press Association.

Påtalemyndigheten i New York har flere ganger bedt om å få snakke med Andrew ansikt til ansikt, og torsdag uttalte fungerende statsadvokat i Southern District i New York at «vil ville gjerne at prins Andrew kom for å snakke med oss. Vi ville gjerne ha gleden av hans forklaring».