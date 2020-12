Isfjellets bevegelser overvåkes nå kontinuerlig av blant andre The European Space Agency (ESA).

Verdens største isfjell kan ramme øygruppa Sør-Georgia i Sør-Atlanteren allerede i løpet av desember, skriver NBC News.

Isfjellet har potensial til å forårsake store ødeleggelser. Dersom de mest pessimistiske scenarier slår til, vil dyrelivets økosystem og dyrenes tilgang til mat være alvorlig truet.

Et stort antall hvaler, sel og pingviner livnærer seg av det de finner utenfor kysten av Sør-Georgia.

Kollisjon synes uunngåelig



Ifølge nye luftfoto er det mye som nå tyder på at en fremtidig kollisjon synes uunngåelig dersom ikke kursen endres av havstrømmer eller andre meteorologiske faktorer.

– Ved hjelp av satellittsporing kan flyet A400M komme under været og tettere på isfjellet og samle inn mer detaljerte observasjoner. Jeg vet at jeg snakker på vegne av alle involverte når jeg sier at dette er et unikt og uforglemmelig oppdrag å være involvert i, konstaterer Wilkinson , sier leder for overvåkingen, Michael Wilkinson, i en Facebook-melding.

Det var i 2017 det enorme isfjellet løsnet fra Larsen-C-breen i Antarktis i den nordvestlige delen av Weddellhavet. Isfjellet blir av forskerne omtalt som «A-68A». Nå tyder mye på at et voldsomt sammenstøt med øygruppa Sør-Georgia i Sør-Atlanteren snart er innen rekkevidde.

15 mil fra sammenstøt



For om lag en måned siden var avstanden til øya cirka 350 kilometer. Nå er den skrumpet inn til 150 kilometer, viser bilder frigitt av British Forces South Atlantic Islands (BFSAI), ifølge BBC News.

Da isfjellet løsnet for tre år siden var det nærmere 6.000 kvadratkilometer stort. I løpet av ferden mot fastlandet har det krympet, og skal ifølge nye flyfoto være cirka 4.200 kvadratkilometer stort.

Til sammenligning er Norges største øy, Hinnøya 2.205 kvadratkilometer stort, mens tidligere Østfold fylke har et areal på 4.181 kvadratkilometer.

Det var i 2017 isfjellet løsnet fra Larsen-C-breen i Antarktis i den nordvestlige delen av Weddellhave . Isfjellet blir av forskerne omtalt som «A-68A» Foto: (Skjermdump fra The European Space Agency)

200 meter tykt isfjell



Isfjellet er mer enn 200 meter tykt med omtrent ni tideler av det befinner seg under vann. Over vannet har isfjellet bratte klipper som er synlig langs kantene.

– Hvis det treffer øya vil den ramme den undersjøiske sokkelen, sier direktør for senter for fjernmåling ved Brigham Young University, David Long, til Washington Post.

Sør-Georgia er kjent for sine store populasjoner av blant annet sel, hvaler, pingviner og andre hardføre dyrearter.

For hver dag som går blir en kollisjon mer og mer uunngåelig, skriver dansk TV2.

Utsikt over Isberg A-68A fra verdensrommet nær South Georgia Island, Atlanterhavet 8. desember 2020. Foto: Pierre Markuse / Reuters

Ismassene kan bli liggende i årevis



Dersom «A-68A» treffer øya Sør-Georgia i Sørishavet, er risikoen stor for at ismassene vil bli liggende i flere år. Dette vil danne en enorm fysisk barriere for dyrelivet på øya, samtidig som det vil påvirke bunnforholdene rundt øya.

Sør-Georgia er en øygruppe i Sør-Atlanteren som er en del av det britiske oversjøiske territoriet Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene.

Sør-Georgia har et areal på 3.756 kvadratkilometer. Den er 170 kilometer lang og 30 kilometer bred. Det er ingen permanent bosetting på øya.



Sør-Atlanterhavet er «isfjellenes kirkegård»

Isfjellets bevegelser de kommende dagene og ukene er usikre, og styres av havstrømmer og stormer. Det er imidlertid så nærme øya nå at en kollisjon virker mer sannsynlig enn for bare en måned siden, skriver BBC.

De enorme havområdene blir også omtalt som «isfjellenes kirkegård» ettersom isfjell som løsner i Antarktis etter hvert går i oppløsning på sin vandring ved hjelp av havstrømmene, noe som også representerer en betydelig risiko for cruiseskip som opererer i dette farvannet.

